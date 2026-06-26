Zahvaljujući brzoj reakciji, svi pacijenti su na vreme evakuisani, a požar je lokalizovan.

Prema nezvaničnim saznanjima, vatra je izbila oko 4.40 časova u objektu Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Pasterovoj ulici broj 2.

Dim se širio iz jednog dela hodnika u prizemlju zgrade, zbog čega je na lice mesta upućeno više vatrogasno-spasilačkih ekipa. Ubrzo je utvrđeno da je gorela pomoćna prostorija površine oko 20 kvadratnih metara.

Evakuisani svi pacijenti

Kako se nezvanično saznaje, požar je uspešno lokalizovan oko 5.30 časova. Još pre dolaska vatrogasaca evakuisano je 15 pacijenata sa intenzivne nege Odeljenja za opekotine.

U trenutku izbijanja požara u zgradi Klinike bilo je ukupno 20 pacijenata. Svi su bezbedno evakuisani pre dolaska vatrogasno-spasilačkih jedinica, čime je izbegnuta veća tragedija.

Istraga u toku

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar. Nadležne službe će nakon uviđaja utvrditi uzrok izbijanja vatre i sve okolnosti ovog događaja.

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