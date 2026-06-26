Blokaderi koji već godinu i po dana maltretiraju narod Srbije, osim što žele da sruše državu, hoće i da je rasparčaju!

Naime, iako tvrde da su boraveći u Novom Pazaru kontrolisali svaki blokaderski skup i pratili sva dešavanja, mnoge stvari su im promakle!

Ekstremisti iz Novog Pazara koji tvrde da Sandžak pripada Bosni i koji psuju Isusa Hrista njihovi su veliki prijatelji i "saborci".

Dok svakodnevno pokušavaju da ruše zemlju, u isto vreme žmure ne na jedno, već na oba oka kada separtisti iz Sandžaka prave haos i uvikuju pogrdne reči Srbima pravoslavne vere!

Ništa nisu rekli ni za skandalozne transparente "Pumpaj autonomiju Sandžaka" i "Dobrodošli u republiku Sandžak"!

Jasno je zbog čega je tako. Namere i želje su im iste, a to je rasparčavanje države i rušenje ustavnog poretka.

Međutim, tako nešto im neće poći za rukom jer je narodu ove zemlje jasno odavno sa kakvom s kim ima posla.

Snimak dešavanja iz Novog Pazara možete pogledeti ovde.

(24sedam)