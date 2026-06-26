Blokaderi koji već godinu i po dana maltretiraju narod Srbije, osim što žele da sruše državu, hoće i da je rasparčaju!
Naime, iako tvrde da su boraveći u Novom Pazaru kontrolisali svaki blokaderski skup i pratili sva dešavanja, mnoge stvari su im promakle!
Ekstremisti iz Novog Pazara koji tvrde da Sandžak pripada Bosni i koji psuju Isusa Hrista njihovi su veliki prijatelji i "saborci".
Dok svakodnevno pokušavaju da ruše zemlju, u isto vreme žmure ne na jedno, već na oba oka kada separtisti iz Sandžaka prave haos i uvikuju pogrdne reči Srbima pravoslavne vere!
Ništa nisu rekli ni za skandalozne transparente "Pumpaj autonomiju Sandžaka" i "Dobrodošli u republiku Sandžak"!
Jasno je zbog čega je tako. Namere i želje su im iste, a to je rasparčavanje države i rušenje ustavnog poretka.
Međutim, tako nešto im neće poći za rukom jer je narodu ove zemlje jasno odavno sa kakvom s kim ima posla.
Snimak dešavanja iz Novog Pazara možete pogledeti ovde.
(24sedam)
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