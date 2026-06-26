Sutra će se u prestonici Srbije održati veliki skup "Srbija, jedna porodica“, a društvene mreže danima su preplavljene pozivima građana iz svih krajeva zemlje!

Svi pozivaju da se dođe sutra u Beograd i da se podrži Država i njen nastavak napretka.

Na skup je ranije pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da je glavni cilj okupljanja da se pokaže da je Srbija jedna porodica i da se samo zajedništvom mogu sačuvati mir, stabilnost i dalji razvoj države.

Kao i uvek, Srbija će pobediti, poručuju građani koji će sutra sigurno biti ispred Narodne skupštine!

Svi putevi vode u Beograd

Nije slučajno što je za veliki skup izabran upravo Beograd jer, kako je istakao i predsednik Srbije, prestonica Srbije biće mesto sa kojeg će biti predstavljene najvažnije teme i pravci kojima će se voditi buduća politika vladajuće koalicije.

Uoči jednog od najvažnijih srpskih datuma, Vidovdana, otpočeće nova era u kojoj će se srpski narod fokusirati na jedinstvo i razvoj Srbije!

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Organizatori skupa najavili su ranije da će prostor ispred Narodne skupštine čitavog dana biti ispunjen sadržajima namenjenim svim generacijama.

Poseban program pripremljen je za najmlađe. Dečje predstave, kreativne radionice, edukativni sadržaji i zajedničke aktivnosti roditelja i dece biće deo porodične zone koja će, prema najavama, biti jedan od najposećenijih delova manifestacije.

Uz to, posetioci će moći da obiđu interaktivne zone, upoznaju se sa novim tehnološkim dostignućima, vide robote i različite inovativne prezentacije namenjene pre svega mladima.

Jedan od centralnih događaja biće predstavljanje najveće srpske zastave ikada napravljene.

Reč je o trobojci dugoj čak 500 metara i širokoj osam metara, ukupne površine oko 4.000 kvadratnih metara

Tokom čitavog dana biće organizovan i bogat muzički program, a publiku će zabavljati brojni poznati izvođači, među kojima su Aca Lukas, Vesna Zmijanac i drugi gosti.

Organizatori najavljuju celodnevni program sa scenskim nastupima, zabavnim sadržajima i atmosferom prilagođenom svim generacijama.

Građani će birati najvažnije teme za budućnost zemlje

Posetioci će imati priliku da među deset ponuđenih tema izaberu pet koje smatraju najvažnijim za budućnost zemlje, a svoje predloge ubaciće u posebno postavljene glasačke kutije.

Kako je najavio predsednik Vučić, cilj nije izjašnjavanje o političkim partijama, već o problemima i prioritetima koje građani smatraju najvažnijim.

- Hoću da ljudi čuju nešto i od mene i da mogu sami da se izjasne. Imaće glasačke kutije, ne da se izjašnjavamo o partijama, nego o problemima i šta je ono što bi menjali - rekao je Vučić.

Narod iz svih krajeva Srbije krenuo ka Beogradu

Građani iz Aranđelovca, Topole, Smederevske Palanke, Mladenovca, Kragujevca, Sopota, Lazarevca, Obrenovca i sa Čukarice danas pešače ka Sremčici, gde će im večeras biti priređen doček, dok je jutros put Kraljeva krenulo oko 350 Srba sa Kosova i Metohije – oko 200 iz Leposavića, Zvečana, Severne Mitrovice i Zubinog Potoka, kao i više od 150 iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice i okolnih mesta.

Oni su naveli da žele da podrže politiku predsednika Aleksandra Vučića i razvoj Srbije, a nakon Kraljeva nastaviće put ka Beogradu kako bi prisustvovali sutrašnjem skupu na platou ispred Doma Narodne skupštine.







