Na veliki skup „Srbija, jedna porodica“, koji će biti održan 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije, peške će doći stotine građane iz cele Srbije.

Njima ne smetaju ni umor ni temperature od skoro 40 stepeni Celzijusa i, kako složno naglašavaju, oni na ovaj način žele da pokažu da se Srbija ujedinila i da žele da podrže predsednika Aleksandra Vučića.

Nekoliko stotina građana iz Novog Sada krenulo je juče ujutru pešice sa Petrovaradina put Beograda, a učesnici ovog marša poručili su da su se na ovakav potez odlučili kako bi dali svoj doprinos i pružili podršku predsedniku u subotu, 27. juna.

Oni su pred polazak izjavili da je atmosfera pozitivna i da za Beograd „idu punog srca“.

„Srpski narode, predsedniče, vidimo se u Beogradu", poručili su Novosađani.

Gradonačelnik Kragujevca i član Predsedništva SNS Nikola Dašić krenuo je u sredu peške iz svog rodnog sela Dobrača ka Beogradu, gde će u subotu prisustvovati velikom narodnom skupu ispred Skupštine Srbije.

Prema planu, Dašić će preći oko 110 kilometara, a ruta kojom će se kretati vodi preko Topole, Mladenovca i Vrčina do prestonice.

Polazak je organizovan iz Dobrače, sela nadomak Kragujevca, u kojem je rođen i gde i danas živi njegova majka, što ovom putovanju daje posebnu simboliku.

Kako se navodi, pred polazak je dobio blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana.

- Nije ovo politički marš. Ovo je moja lična odluka da na ličnom primeru pokažem da zajedno gradimo budućnost Srbije, što je i osnovna poruka našeg skupa u Beogradu - kazao je Dašić.

Takođe, i aktivisti Srpske napredne stranke iz Smedereva, Aranđelovca i Velike Plane krenuće peške do Beograda kako bi prisustvovali skupu 27. juna.

Gradski odbor Srpske napredne stranke (SNS) Čačka pozvao je građane na veliki skup 27. juna ispred platoa Narodne skupštine Srbije, u Beogradu.

- Beograde, stižemo! Spremite se za istoriju. Svi kao jedan. Za našu zemlju i naš narod. Pokazaćemo snagu ujedinjene Srbije. I da pružimo najjaču podršku našem predsedniku. Ovo se ne propušta. Svi putevi vode u Beograd. U susret Vidovdanu, jači nego ikad. Ponosni na našu Srbiju. Na sve što gradimo i stvaramo - poručili su Čačani.

I predsednik Srbije je još jednom pozvao sve ljude da dođu na skup u Beogradu.

- Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici, već o ljudima, porodici, zajedništvu. I rekao bih da će biti mnogo drugih aktivnosti. Od programa za decu i starije, sportskih terena na kojima ćete moći da uživate, do toga da ćemo da vam prikažemo robote i mnogo važnih stvari za budućnost naše zemlje, ali više od svega želimo da čujemo vas - kazao je predsednik Vučić, i dodao:

- Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite. Želimo da čujemo vas, šta je to što biste želeli da bude drugačije, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti. I zato vas molim, 27. juna dobro nam došli u Beograd, dobrodošli što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija!

Najveća bakljada u istoriji najavila skup Srbija, jedna porodica

Kao specijalna najava velikog skupa, organizovana je spektakularna bakljada u centru Beograda. Dok su upaljene baklje obasjavale centralne gradske ulice, kolona se protezala od RTS-a do Londona, kao i od Trga Nikole Pašića do Vukovog spomenika, obuhvatajući ukupno oko 1,5 kilometara. Ovo je bila najveća bakljada u istoriji.

Niče mali grad ispred Skupštine Srbije

Pripreme za veliki skup „Srbija, jedna porodica” su u punom jeku, a ispred Skupštine Srbije niče mali grad - postavljaju se bina i ozvučenje, a sve mora da bude završeno u roku jer na skupu se očekuje rekordan broj ljudi iz cele Srbije.

Očekuje se da će predsednik Srbije na skupu otkriti ime liste s kojom će SNS i njihovi koalicioni saveznici nastupiti na izborima. Međutim, kako je poručio Vučić, ovaj skup je predviđen za sve uzraste, od dece do penzionera, a u bogatom program će svi moći da pronađu nešto za sebe.