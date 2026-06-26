Broj poginulih u Venecueli porastao je na 589, a broj povređenih je sada 2.980, saopštila je vršilac dužnosti predsednice Delsi Rodrigez, preneo je BBC.

Prethodni zvanični izveštaj je naveo da je broj poginulih 235, a povređenih 4.300.

Više od 100 zgrada srušilo se u državi La Gvaira, području koje je najviše pogođeno dvostrukim zemljotresom koji je u sredu pogodio Venecuelu, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Diosdada Kabelja.

Tokom emisije na državnom kanalu Venezolana de Televizijon (VTV), Kabeljo je detaljno objasnio da su Karabaljeda i Katija La Mar najviše pogođena područja države, dodajući da će 11.500 pripadnika bezbednosnih snaga biti raspoređeno u La Gvairu u petak kako bi „garantovali mir“.

Stotine ljudi je ostalo zarobljeno ispod ruševina, a mnogo više se vodi kao nestalo nakon što su dva snažna zemljotresa uzastopno pogodila severnu Venecuelu kasno u sredu, što je bila najveća magnituda u prošlom veku.