Nakon što je famozni skup kod turbo-kružnog toka u Novom Sadu prošao bez očekivanog uspeha, unutar blokaderskog pokreta zavladala je opšta paranoja. Kako saznajemo, između “Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije”, "NS Zborova" i studentskih frakcija više niko nikome ne veruje, a razlog su sumnjive donacije i misteriozni troškovi.

Gde je nestala podrška? Prazne kutije donele sumnju

Organizatori su glasno najavljivali dolazak čak 20.000 građana iz cele Srbije, ali ta brojka je ostala samo pusti san – na skupu se pojavila jedva trećina od tog broja. Slab odziv poslao je jasnu poruku da narod ne želi da bude deo ove priče, ali je doneo i mnogo veći problem: kutije za dobrovoljne priloge ostale su sablasno prazne.

Upravo tu počinje tihi razdor. Mala količina sakupljenog novca odmah je upalila alarm među različitim strujama unutar pokreta, a u taboru je zavladalo duboko nepoverenje.

"Svi su uleteli u priču sa velikim očekivanjima, a kada su videli koliko je malo para skupljeno, počeli su popreki pogledi. Niko više nikome ne veruje na reč", otkriva naš izvor iz organizacije.

Sumnjivo pumpanje troškova: Ko krije prave račune?

Umesto otvorenog sukoba, na delu je tiha diplomatija iza zatvorenih vrata gde svaka frakcija sumnjiči onu drugu za "pumpanje troškova". Između poljoprivrednika i studentskih vođa opravdano se sumnja da se računima za ozvučenje, prevoz i logistiku namerno manipuliše kako bi se opravdao svaki dinar koji je navodno potrošen. Svi sumnjaju da su članovi “Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije” na licu mesta odvojili novac za sebe, a samo manji deo prijavili kao prikupljeno.



Lični interes ispred zajedničke borbe

Dok su u javnost izlazili sa pričom o jedinstvu i zajedničkoj borbi za bolju budućnost, iza kulisa je isplivala gorka istina. Čim je novca ponestalo, solidarnost je nestala, a zamenile su je sumnja i optužbe. Sve ukazuje na to da su unutar ovog pokreta lični finansijski interesi i sebične kalkulacije pojedinaca ponovo stavljeni ispred zajedničke ideje i opšteg dobra. Maske polako padaju, a nepoverenje preti da potpuno ugasi blokaderski pokret.