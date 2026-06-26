"Ono što ćemo u subotu da govorimo to je pod kojim imenom ćemo mi na izbore, videćete kako možete sličnu reč kao mnogi drugi da upotrebite, a da ima potpuno drugačije značenje od onoga kako su je neki drugi doživljavali", kazao je Vučić u Inđiji u razgovoru sa građanima koji pešače do Beograda kako bi u subotu prisustvovali skupu na platou ispred Narodne Skupštine Srbije.

Kako je rekao, važno je da, bez obzira na provokacije na koje nailaze usput, ne reaguju na loš način.

"Mi moramo da pokažemo razliku između pristojne Srbije i onih koji bi da izazivaju sukobe. Ne može vas niko ni da napadne i ima vas i više nego dovoljno i dovoljno i snage i hrabrosti i svega, ali mi moramo da pokažemo poštovanje i za one koji su manipulisani, za one koji će iz inata i kada vide gde im se sve laži ruše, koji će iz inata da ponavljaju sopstvene laži", kazao je Vučić.

Istakao je da se mora imati poštovanje i prema onima koji će nastaviti sa lažima da su imali srčane tegobe dva, tri dana posle zvučnog topa ili osip po levoj nozi.

Kako je dodao, deo tih ljudi stvarno veruje u to, zato što je toliko snažna propaganda i takav psihološki pritisak bio da je potrebno da se tim ljudima pruži ruka.

"Potrebno je da se mi ne odnosimo prema njima sa potcenjivanjem kao što su oni prema nama. Nama mora da bude cilj ujedinjena Srbija, nama mora da bude cilj da spuštamo loptu. Znamo mi sve šta su uradili, znamo mi šta su i mnogima od vas radili i kroz šta ste sve morali da prođete i nikada to ne smemo da zaboravimo. Ali baš zato što to ne smemo da zaboravimo, moramo da pružamo ruku i moramo da napravimo tu razliku između pristojne Srbije i onih koji su želeli podele, koji su nas delili unutar porodice, unutar društva, unutar države", kazao je Vučić.

Ukazao je da oni to ne smeju da rade i da moraju da pokušaju da sve ljude ujedine. Naveo je da će u subotu biti razvijena zastava od skoro hiljadu kilograma i dugačka više od 500 metara, kao i da se prijavilo više od 2.500 bajkera.

"Za mene je to malo neverovatna cifra, jer to nisu imali ni oni u svojoj najvećoj snazi, ni blizu nisu imali toliko", rekao je Vučić.

Naveo je da će biti napravljen spektakl i da zovu ljude koji vole da se druže, koji imaju ideju, koji veruju u nešto i koji ne mrze nikoga. Biće i sadržaja za decu, kazao je Vučić i dodao da će biti igrališta, igraonice, predstava za decu i to pre skupa, kako ne bi mešali najmlađe u politiku.

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