Prema saznanjima Borbe iz više izvora u Beogradu, ukoliko se ispostavi da je ta informacija tačna, odgovor zvaničnog Beograda biće žestok i brutalan i biće zasnovan na principu reciprociteta.

Sagovornici tvrde da će u tom slučaju biti uvedena zabrana ulaska u Srbiju za veći broj državljana Crne Gore, među kojima će biti i pojedini urednici crnogorskih medija, kao i druge javne ličnosti.

Pominje se da bi spisak mogao obuhvatiti najmanje deset osoba.

Isti izvori upozoravaju da bi eventualna odluka Podgorice mogla dodatno pogoršati ionako osjetljive političke odnose između Srbije i Crne Gore, koji već duže vreme opterećuju brojna otvorena pitanja.

U Beogradu, prema istim saznanjima, smatraju da bi zabrana ulaska jednom od najpoznatijih medijskih izdavača predstavljala političku, a ne administrativnu odluku, zbog čega bi odgovor Srbije bio oblikovan u istom duhu.

Za sada, međutim, zvanične potvrde nema ni iz Podgorice ni iz Beograda, pa ostaje da se vidi da li će nadležni organi potvrditi ili demantovati informacije koje su se pojavile u javnosti.

Ukoliko se navodi pokažu tačnim, to bi moglo otvoriti ozbiljnu fazu zahlađenja odnosa između dve države i izazvati niz recipročnih poteza.

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