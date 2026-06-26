Mnoge domaćice je peru na standardnom programu u veš-mašini, a tek kasnije primete da se materijal trajno deformisao, izgužvao ili potpuno izgubio svoja vodoodbojna svojstva.

Dobra vest je da se ovo može izbeći uz nekoliko jednostavnih navika i pravilan način održavanja koji produžava vek trajanja zavese.

Prvi korak: Proverite materijal pre nego što upalite mašinu

Pre nego što zavesu ubacite u bubanj veš-mašine, ključno je da proverite od kog je materijala izrađena kako je ne biste uništili:

Polietilen: Modeli od ovog materijala uglavnom nisu predviđeni za mašinsko pranje jer su osetljivi i lako se oštećuju.

Poliester i PVC: Ove zavese su znatno otpornije i najčešće mogu bez problema da se peru u mašini, ali isključivo na programu za osetljiv veš.

Za većinu zavesa preporučuje se pranje na temperaturi od 30 do 40 stepeni, uz što manji broj obrtaja centrifuge. Ako su fleke uporne, pre pranja potopite zavesu u mlaku vodu sa malo tečnog deterdženta i ostavite je da odstoji nekoliko sati.

Trik za sušenje: Nakon pranja, zavesu odmah vratite na držač (šipku) u kupatilu kako bi se osušila pod sopstvenom težinom i prirodno ispravila bez gužvanja.

Kako ukloniti kamenac uz pomoć sirćeta?

Bele, skramaste naslage koje nastaju zbog tvrde vode lako možete ukloniti uz pomoć alkoholnog sirćeta, bez upotrebe agresivne hemije.

Potopite zavesu u mlaku vodu, dodajte jednu čašu sirćeta na nekoliko litara vode i ostavite da odstoji oko pola sata. Nakon toga je nežno prebrišite mekim sunđerom i dobro isperite čistom vodom.

Domaća pasta koja uništava crnu buđ

Ako primetite tamne, estetski neprivlačne fleke na donjem delu zavese koji je najduže u kontaktu sa vodom, ne morate odmah da kupujete novu. Napravite moćnu prirodnu pastu:

Pomešajte sodu bikarbonu, limunsku kiselinu (limuntus) i malu količinu alkoholnog sirćeta. Nanesite dobijenu smesu direktno na problematična mesta zahvaćena buđu. Ostavite da deluje oko 30 minuta, pa zavesu dobro isperite mlakom vodom.

Zlatne navike koje produžavaju vek trajanja zavese

Stručnjaci ističu da je pojavu buđi i kamenca mnogo lakše sprečiti nego je kasnije uklanjati, a ključ je u sledećim koracima: