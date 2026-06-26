Beograd će sutra, 27. juna, biti domaćin velikog narodnog skupa „Srbija, jedna porodica“, a jedan od najupečatljivijih trenutaka biće nošenje najveće srpske zastave ikada predstavljene u javnosti.

Najveća srpska zastava će biti teška skoro tonu, biće široka 10 metara, i duga više od 500 metara. I to nije sve. Brojke su, dakle, impozantne, ali je još dublji utisak, jača odlučnost i volja tima koji je danonoćno u kratkom roku radio na krojenju i šivenju najveće državne zastave, ikada viđene na ovim prostorima.

O izazovima, preprekama ali i zadovoljstvu rada na ovom projektu za Novosti je govorila Sanja Burgić koja je i sama učestvovala u izradi.

"Za izradu, odnosno šivenje i krojenje najveće zastave Srbije viđene u Srbiji i šire radilo je više desetina ljudi. Oni su svojim pregalačkim danonoćnim radom uz velika odricanja uspeli da iznesu ovaj grandiozan posao. Danima i noćima nije bilo odmora, jer smo imali jasan cilj – do subote završiti poverani posao. Dovoljno govore brojke oko utrošenog materijala. Želim da se zahvalim svim ljudima i kolegama koji su učestvovali u ovom epohalnom projektu. Nije nam, međutim, bilo ništa teško jer smo znali da sve to radimo za našu otadžbinu – za našu državu Srbiju. Hoću da kažem i da je ceo ovaj posao za nas bio čast, zadovoljstvo i privilegija", rekla je za Sanja Burgić, vođa tima dizajnera, krojača i šnajdera koji su učestvovali u izradi najveće zastave Srbije.

Srbija, jedna porodica

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici. Građani će na skupu imati priliku da ukažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.

Dodao je da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.

Podestimo, juče su kolone građana iz raznih delova Srbije pešice krenule ka prestonici na veliki skup "Srbija, jedna porodica" koji se održava 27. juna. Danas su nastavili put uz jasnu i snažnu poruku - Srbija pobeđuje!

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