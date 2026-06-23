Narodni poslanik Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS) Vladimir Đorđević, obratio se za medije koji svakodnevno šire bezočnu blokadersku propagandu, pred sednicu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na kojoj se razmatrao izveštaj o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji.

Đorđević je prošle godine došao u žužu javnosti, prema pisanjima begradskih medija, kao "poslanik koji je bojkotovao Skupštinu, ali koji ne bojkotuje i putovanja". Tada je istaknuto da često putuje kao član skupštinske delegacije, pisao je B92.

On se sada pohvalio da se ispred opozicije trudio da obori amandmane koje je podnela Elvira Kovač.

Ali posebno zabrinjava njegova poruka upućena Savetu Evrope:

"Moje pitanje je jednostavnom pre sledećih izbora u Srbiji, šta će Savet Evrope konkretno uraditi? Ne da preporuči. Ne da nadgleda. Da uradi".

Kada neko od međunarodnih institucija traži da „konkretno urade“ nešto protiv sopstvene države, umesto da probleme rešava kroz institucije Srbije, onda se postavlja pitanje kome služi takva politika i šta je cilj takve politike.

Svakako, građanima je jasno da se patriotizam ne dokazuje pred stranim institucijama traženjem mera protiv svoje zemlje.

BONUS VIDEO