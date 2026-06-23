"Moja želja je da zbog građana Srbije kažem kako stoje stvari u slučaju poslanika Parandilovića i poslanika Ninkovića koji su pokušali da obmanu građane, da njima neko oduzima reč iz ne znam ni ja kojih razloga. Nije njima izrečena mera zbog toga što su nešto rekli ili nisu rekli.

Njima je izrečena mera zbog toga što su zloupotrebom poslaničke kartice pokušali da od građana Srbije faktički naplate 15. 000 dinara putnih troškova koji se nisu desili", rekao je Jovanov na konferenciji za novinare u parlamentu.

Parandilović je prethodno na konferenciji kazao da su predstavnici valsti na ovaj način pokušali da ih ućutkaju, a Jovanov ocenjuje da su ti razlozi koje oni navode smešni i deplasirani. Kako je rekao, niko više o tome kako su "muljali i petljali" ovih dana nije govorio od samog Miloša Parandilovića.

"On je sam rekao da je bio u Priboju na skupštini, on je sam rekao da je podnosio zahtev, pa povlačio zahtev. Kako je moguće da u momentu kada je podnosio zahtev nije znao da li će da stigne ili neće da stigne? Kako je moguće da kad je povlačio zahtev nije znao kakav je incident napravio? On je čak rekao da je poslanička kartica pa kao kako prođe čovek tom karticom, on pita da se pristupi. Evo, ja vas sve pozivam da nakon sednice dođete u veliku salu i da demonstriramo kako funkcioniše kartica, i da vidite koliko taj čovek laže", rekao je Jovanov.

Kako je naveo, možete da mlatite karticom koliko god hoćete oko poslaničke jedinice, ali dok je ne ubacite, ona ne očitava podatke poslanika.

"To znači da je njegov stranački kolega uzeo njegovu karticu u dogovoru sa njim, verovatno, ubacio je u poslaničku jedinicu, pokušao da za svega nekoliko sekundi, desetak sekundi, naplati putne troškove, a onda se ispostavilo da on fizički nije bio tu niti 80 sekundi. I sad smo mi krivi, i predsednica skupštine je kriva, zbog toga što je on uhvaćen u tome da pokušava da otme 15. 000 dinara koji mu ne pripadaju", rekao je Jovanov.

Jovanov je primetio da je iza Parandilovića i, kako je rekao, njegovog pokušaja prevare stala čitava poslanička grupa Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.

"Oni ne da se nisu ogradili, ne da nisu rekli da to nije njihova politika, njihov stav, njihovo mišljenje, nego su stali oko njega, pored njega, iza njega, da podrže ono što je on radio. I to je jako važno. Mislim da je vrlo bitno što je narodni poslanik Borislav Novaković prisustvovao ovoj konferenciji za novinare na kojoj se priča o muljanju kartica, jer ipak Bora je muljao karticama u vreme kada Parandilović nije znao ni šta su poslaničke kartice", rekao je Jovanov.

Kako je ocenio, očigledno je da u toj poslaničkoj grupi svaka generacija poslanika mora da "odradi jedno muljanje kartica", dodajući da to dođe kao "nekakva inicijacija".

Jovanov je rekao da je predsednica parlamenta reagovala u skladu sa Poslovnikom i odbacio tvrdnje Parandilovića da se neko plaši njegovih reči.

"Imao je čovek priliku da kaže šta je hteo ovde u ovoj sali, dakle, u velikom holu Narodne skupštine. To je isto ono što je govorio prethodnih četiri godine u velikoj sali gde se održavaju sednice. Sve je isto, priča čovek od sednice do sednice. Stvarno ne znam što bi se bilo ko toga plašio. Tako da to nije tema. Nije on dobio sankciju zbog toga što je govorio, nego zbog toga što je pokušao da ukrade, pa uhvaćen", rekao je Jovanov. Jovanov je poručio da će skupština nastaviti da funkcioniše, a Parandilović će, kako je rekao, moći da govori u svim medijima kao što i sad radi.

"Skupštinska procedura predviđa sankciju koja znači suspenziju na 20 radnih dana i novčanu kaznu koju će dobiti na administrativnom odboru ukoliko administrativni odbor za to bude glasao. Tako da ne znam šta tu sad više nije jasno. Nije kriv ovaj što je krao, nego je kriv onaj što ga je uhvatio. Dobra logika", rekao je Jovanov.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrekla je danas meru udaljenja sa sednice poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u narednih 20 dana navodeći da su učinili najgrublji prekršaj Poslovnika sa ciljem da se naplate putni troškovi za Parandilovića, iako 17. juna nije prisustvovao sednici.

Ona je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da poslanik Parandilović tog dana nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici te da činjenica da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice ukazuje na grubo kršenje Poslovnika.