Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrekla je danas meru udaljenja sa sednice poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u narednih 20 dana navodeći da su učinili najgrublji prekršaj Poslovnika sa ciljem da se naplate putni troškovi za Parandilovića iako nije prisustvova sednici.

Ona je na početku sednice rekla da je nesumnjivo utvrđeno da narodni poslanik Parandilović 17. juna nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici te da je činjenica da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice ukazuje na grubo kršenje Poslovnika, pnenosi Tanjug.

Povodom vesti da je predsednica Narodne skupštine izrekla meru udaljenja Milošu Parandiloviću na 20 dana, na društvenim mrežama pojavili su se komentari u kojima se ističe da Parandilović doživljava funkciju prvenstveno kroz finansijske beneficije, a ne kroz odgovornost koju nosi zakonodavna vlast.

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