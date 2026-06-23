Nekada je imala milione pratilaca, luksuzna putovanja i život iz snova na društvenim mrežama, a danas – mir, prirodu i farmu u saveznoj američkoj državi Konektikat.

Sve je napustila

Američka influenserka Pejdž Lorenc odlučila je da potpuno promeni život i napusti svet glamura upravo u trenutku kada je njena karijera bila na vrhuncu.

„Ono što sam osećala bilo je neljudski“, ispričala je ona, opisujući period u kojem je njen život bio podređen algoritmima, objavama i stalnoj potrebi da bude prisutna na mrežama.

Doživela je veliki pritisak

Paige Lorenze je godinama gradila karijeru kao jedna od poznatijih lifestyle influenserki u SAD-u. Njen sadržaj pratilo je stotine hiljada ljudi, sarađivala je sa modnim i beauty brendovima, putovala i živela život koji se spolja činio savršenim.

Međutim, iza pažljivo stilizovanih objava krio se veliki pritisak. Kako priznaje, konstantna potreba da izgleda savršeno i svakodnevno proizvodi sadržaj počela je ozbiljno da utiče na njeno mentalno zdravlje.

„Imala sam osećaj da više nisam osoba, već proizvod“, rekla je, dodajući da ju je upravo to navelo da preispita svoj život.

Povratak prirodi i novi početak

Godine 2022. donela je odluku da se povuče iz Njujorka i vrati u rodni Konektikat, gde je okružena prirodom započela potpuno novo poglavlje. Umesto luksuznih restorana i događaja, danas njen život čine svakodnevni poslovi na imanju, vrt, životinje, kuvanje i uređenje doma. Taj stil života postao je i inspiracija za njen brend „Dairy Boy“, koji spaja modu i seosku estetiku.

Na Instagramu sada deli prizore zelenih polja, konja, domaćih recepata i mirnih trenutaka na farmi – sadržaj koji je, paradoksalno, privukao novu publiku koja traži autentičnost i sporiji tempo života.

Njena priča uklapa se u sve prisutniji globalni trend „slow living“ – povratka prirodi, jednostavnosti i mentalnom balansu, posebno među mlađim generacijama koje sve češće napuštaju velike gradove.

„Danas se ponovo osećam kao normalna osoba“, poručila je Lorenc.

Iako je napustila glamurozan svet koji ju je proslavio, mnogi njeni pratioci smatraju da sada deluje iskrenije i srećnije nego ikada – daleko od reflektora, ali bliže sebi, piše People.