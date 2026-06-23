Cilj je, prema saznanjima Odbora, bio da se hrišćanski pravoslavni krst preseče, prenosi RTRS.

"Krst je postavio jedan Srbin pravoslavac koji je proteran iz Travnika i sada živi u Australiji. Cilj postavljanja krsta je bio da obeleži groblje i područje gde su nekad živeli Srbi. Takođe, Srbin iz Australije je i ogradio prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u Zaselju" saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

U Zaselju i Šuviri je, prema zvaničnim podacima sa popisa iz 1991. godine, živelo 60 osoba i svi su bili srpske nacionalnosti.

Prema podacima sa popisa iz 2013.godine, u naselju Zaselje nema nijednog Srbina, prenosi RTRS.