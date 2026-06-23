"Do rekonstrukcije najvećeg gradskog parka posle veka postojanja ne dolazi slučajno, već je to posledica političke stabilnosti, kontinuiteta u razvoju i mogućnosti da grad za sredstva konkuriše kod međunarodnih finansijskih institucija“, izjavio je Đokić i dodao da pričom o vrednosti projekta, gde kao slučajno debelo pogreši prilikom preračunavanja cene u evre, Milić želi pažnju javnosti da skrene sa bitnih činjenica o rekonstrukciji „Čaira“.

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Miroslav Đokić rekao je da će prilikom rekonstrukcije u parku „Čair“ biti povećane zelene površine i broj stabala, a da će staze biti izrađene od materijala koji propušta vodu i svojom bojom ne povećava već smanjuje temperaturu pri površini.

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Na Milićeve kritike da je ceo projekat prošao „ispod radara“, Đokić odgovara činjenicama da je rekonstrukcija parka javno prezentovana još pre dve godine, a da su stručnjaci iz niškog Zavoda za urbanizam od tada projekat predstavljali građanima, stručnoj javnosti, institucijama, Svetskoj banci, Francuskoj razvojnoj agenciji i Ministarstvu građevinarstva, što ga čini jednim od najtansparentnijih projekata sprovedenim po pravilima Svetske banke koja podrazumevaju aktivno uključivanje građana u planiranje.

"Izgleda da se u rekonstrukciji čairskog parka nije uključila jedino opštinska vlast u Medijani“, zaključio je Đokić, uz konstataciju da se na području te gradske opštine, pored tog, radi i na parku „Sveti Sava“ i park-šumi pored Gabrovačke reke, iza „Roda centra“, uz projektovanje velikog parka u Gradskoj opštini Pantelej, parka na Delijskom Visu u Gradskoj opštini Palilula i linijskog parka duž obale Nišave, čime demantuje Milićeve navode da će zbog rekonstrukcije „Čaira“, stanovnici drugih delova grada biti uskraćeni za izgradnju i uređenje novih parkova.

"Projektni tim, od samog početka, vodio se idejom da sačuvaju karakter parka koji generacije Nišlija poznaju i vole, uz obnovu infrastrukture i povećanje bezbednosti, kako bismo ga sačuvali za generacije koje dolaze“, završio je Miroslav Đokić svoje obraćanje na konferenciji.