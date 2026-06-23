"Do rekonstrukcije najvećeg gradskog parka posle veka postojanja ne dolazi slučajno, već je to posledica političke stabilnosti, kontinuiteta u razvoju i mogućnosti da grad za sredstva konkuriše kod međunarodnih finansijskih institucija“, izjavio je Đokić i dodao da pričom o vrednosti projekta, gde kao slučajno debelo pogreši prilikom preračunavanja cene u evre, Milić želi pažnju javnosti da skrene sa bitnih činjenica o rekonstrukciji „Čaira“.

Miroslav Đokić rekao je da će prilikom rekonstrukcije u parku „Čair“ biti povećane zelene površine i broj stabala, a da će staze biti izrađene od materijala koji propušta vodu i svojom bojom ne povećava već smanjuje temperaturu pri površini.

Na Milićeve kritike da je ceo projekat prošao „ispod radara“, Đokić odgovara činjenicama da je rekonstrukcija parka javno prezentovana još pre dve godine, a da su stručnjaci iz niškog Zavoda za urbanizam od tada projekat predstavljali građanima, stručnoj javnosti, institucijama, Svetskoj banci, Francuskoj razvojnoj agenciji i Ministarstvu građevinarstva, što ga čini jednim od najtansparentnijih projekata sprovedenim po pravilima Svetske banke koja podrazumevaju aktivno uključivanje građana u planiranje.

"Izgleda da se u rekonstrukciji čairskog parka nije uključila jedino opštinska vlast u Medijani“, zaključio je Đokić, uz konstataciju da se na području te gradske opštine, pored tog, radi i na parku „Sveti Sava“ i park-šumi pored Gabrovačke reke, iza „Roda centra“, uz projektovanje velikog parka u Gradskoj opštini Pantelej, parka na Delijskom Visu u Gradskoj opštini Palilula i linijskog parka duž obale Nišave, čime demantuje Milićeve navode da će zbog rekonstrukcije „Čaira“, stanovnici drugih delova grada biti uskraćeni za izgradnju i uređenje novih parkova.

"Projektni tim, od samog početka, vodio se idejom da sačuvaju karakter parka koji generacije Nišlija poznaju i vole, uz obnovu infrastrukture i povećanje bezbednosti, kako bismo ga sačuvali za generacije koje dolaze“, završio je Miroslav Đokić svoje obraćanje na konferenciji.