Najmlađe očekuju dečje predstave, kreativne radionice, edukativni sadržaji, interaktivne aktivnosti, zajedničke igre za roditelje i decu, tako da će najmlađi zajedno sa roditeljima moći da uživaju u ovom danu.

Najmlađi će biti u prilici da gledaju predstavu Pepa Prase, popularnog crtaća. Ova predstava je veliko interesovanje izazvala gde god se prikazivala do sada, pa će najmlađi biti u prilici da je pogledaju i u subotu.

Humanoidni roboti

Posetioci će imati priliku da vide robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.

Roboti, koje smo imali priliku da upoznamo prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića NR Kini, a koji su oduševili igranjem Moravca, biće praćeni harmonikom srpskih svetskih prvaka, a pokazaće i umeće igranja kola pred narodom.

Najveća srpska zastava

Na skupu u subotu 27. 6. biće razvijena i najveća srpska zastava. Prema rečima predsednika Vučića, zastava će biti dugačka 500 metara i teška tonu.

Poseban deo programa biće interaktivna zona u kojoj će građani imati priliku da aktivno učestvuju i iskažu svoje mišljenje o prioritetima za budući razvoj Srbije. Više o tome u našoj posebnoj vesti.

Veliki skup ispred Narodne skupštine Srbije pratiće bogat muzički program, a publiku će zabavljati neka od najpoznatijih imena domaće estrade. Više o tome u našoj posebnoj vesti.