Veliki skup „Srbija, jedna porodica“ biće održan 27. juna u Beogradu, a posetioce očekuje bogat program namenjen svim generacijama – od dečjih sadržaja i tehnoloških atrakcija do nastupa poznatih izvođača.

Pored interaktivnog glasanja, gde će posetioci imati priliku da aktivno učestvuju i iskažu svoje mišljenje o prioritetima za budući razvoj Srbije, građane očekuju i brojni zanimljivi sadržaji, dečiji i porodični program, tehnološke atrakcije i roboti, do koncerta i nastupa najvećih srpskih zvezda.

Među učesnicima programa pominje se i Vuk Đokić koji ima samo 13 godina, ali je njegovo ime već dobro poznato u muzičkim krugovima.

U narednom snimku možete videti kako izgleda proba, dok Vuk svira i robori koji će biti programirani po njegovoj svirci.

Vuk Đokić nastavlja da niže uspehe

Podsetimo, trinaestogodišnji Vuk Đokić iz Beograda, sa Palilule, nastavlja da niže uspehe i potvrđuje da je jedan od najtalentovanijih mladih harmonikaša u zemlji.

Na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije osvojio je prvu nagradu u trećoj kategoriji, i to u jednoj od najbrojnijih i najjačih konkurencija. O njegovom putu, radu i velikom uspehu za beogradski medij govorila je njegova majka, Sanelom Đokić, koja ne krije ponos.

– Takmičenje je bilo izuzetno zahtevno, sa visokim kriterijumima i jakom konkurencijom. Ova nagrada mu mnogo znači, jer do Republičkog takmičenja dolaze samo najbolji, nakon selekcije kroz prethodne krugove – objašnjava ona za "palilulac".

Dodaje da Vuk iza sebe ima niz prvih nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Posebno mesto zauzima titula prvaka sveta, koju je osvojio 2023. godine na otvorenom svetskom muzičkom takmičenju u Gruziji, koje važi za jedno od zahtevnijih na međunarodnoj sceni.

Vuk je harmoniku počeo da svira sa samo četiri godine, ali njegov talenat je bio vidljiv mnogo ranije.

– Shvatili smo još dok je bio beba, jer je ponavljao tonove dok je njegov tata svirao. Njegov otac je magistar i profesor harmonike, pa je talenat prepoznat na vreme – kaže Sanela.

Danas Vuk pohađa osnovnu školu, ali paralelno i srednju muzičku školu „Kornelije Stanković“, gde je upisan ranije zbog izuzetnog dara, u klasi profesora Bobana Bjelice, a njegov svakodnevni život ispunjen je obavezama i disciplinom.

– Prepodne je u jednoj školi, poslepodne u drugoj, a ostatak dana provodi u vežbanju. Svaki slobodan trenutak koristi za harmoniku – priča njegova majka.

Iza velikih rezultata stoje i velika odricanja.

– Najveće odricanje je slobodno vreme. Dok je bio mlađi, vodili smo ga kako ne bi izostajao i kako bi imao kontinuitet, ali on zaista voli to čime se bavi – ističe.

Na pitanje kako su se osećali nakon najnovijeg uspeha, odgovor je kratak i jasan:

– Bili smo presrećni i ponosni, prvenstveno zato što su se njegov rad i trud nagradili. Mi smo jedni ponosni roditelji.

Ipak, Vuk već gleda ka novim izazovima. Njegov sledeći cilj je da svoju zemlju predstavi na najbolji način na međunarodnim takmičenjima koja ga očekuju u narednim mesecima. Za kraj, je poslao i važnu poruku za svoje vršnjake:

– Nikada ne odustajte. Kada je najteže, treba uložiti još više rada, upornosti i vežbanja – i rad će pobediti.