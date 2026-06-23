Srbija je danas ponovo na jednoj od onih prelomnih istorijskih raskrsnica na kojima je kroz svoju burnu istoriju tako često bila. I ne, nismo uvek umeli da izaberemo pravi put, čak ni onda kad nam je on prosto bio nacrtan pred očima, piše urednik Republike Borko Kešanski.

Njegov tekst prenosimo u celosti

"Ne zamerite ako je ovaj uvod pomalo teatralaan, ali moja je želja bila da kažem i pokažem koliko su veliki izazovi s kojima se upravo suočavamo i koliku cenu možemo platiti ukoliko krenemo na pogrešnu stranu.

Na izborima koji uskoro dolaze nećemo glasati za narednih nekoliko meseci. Olovkom ćemo tada zaokružiti pravac za naredne decenije. I ne mislim da sam imalo preterao kada to kažem.

Svojevrsni uvod u predstojeće izbore je veliki skup koji će u subotu, za četiri dana, biti održan u centru Beograda, ispred Narodne skupštine.

Ovo je pet razloga (a ima ih mnogo više) zbog kojih bi trebalo da budete tamo.

1. VIZIJA I PUTOKAZ ZA BUDUĆNOST: REČI KOJE GRADE PROTIV ZJAPEĆE PRAZNINE

Prvi razlog za dolazak jeste potreba da se jasno čuje kuda Srbija ide. Na skupu ćete od Aleksandra Vučića, direktno i iz prve ruke, dobiti jasan plan, konkretan program i sveobuhvatnu viziju za naredne godine. Usudio bih se da kažem: državnički precizno iscrtan putokaz ka novim kilometrima auto-puteva i brzih pruga, preko tehnološkog uzleta, do rasta plata i penzija do onog što je zacrtano i do sada, bez izuzetka, ispunjeno. Napram te jasne, vidljive i opipljive vizije stoji druga, blokaderska strana. S tog političkog pola još nismo čuli ni plan, ni program, ni viziju. Zjapeći politički vakuum i praznina navode na logički zaključak da im je jedini cilj zaustavljanje Srbije, a ne njen napredak.

2. GLAS NARODA U KUTIJAMA ISTINE

Ovaj skup doneće i nešto novo. Ispred Skupštine biće postavljene svojevrsne biračke kutije koje predstavljaju direktan kanal narodne volje. Svaki posetilac, svaki građanin koji dođe, imaće priliku da u te kutije spusti svoj stav i kaže šta je ono što je Srbiji u ovom trenutku najpotrebnije, koji su najveći realni problemi s kojima se suočavamo i, zašto ne, da u tu kutiju unese predloge rešenja. Biće to jedinstvena prilika da se narodna volja prikaže na najdirektniji i najneposredniji način.

3. BEDEM PROTIV OBMANA I ULIČNE ANARHIJE: DOSTA JE LAŽI, MONTIRANIH AFERA I BLOKADA

Vaše prisustvo u subotu biće najsnažnija poruka da je pristojnoj Srbiji dosta fabrikovanih laži i izmišljenih političkih afera koje mesecima truju javni prostor. To je trenutak da jasno kažemo da nam se gađe besmislene neistine. Od bajki o zvučnom topu, preko monstruoznih konstrukcija o "Sarajevo safariju", pa sve do jezivih izmišljotina priča o nepostojećem dečaku iz Valjeva koji je, navodno, preminuo nakon policijske torture. Istovremeno, to je masovni protest protiv terora manjine nad većinom, kojoj je u pojedinim trenucima bilo onemogućeno da se slobodno kreće, radi, a nekima i da budu mirni na svojim kućnim adresama.

4. SUVERENA I NEPOKORENA SRBIJA: ODGOVOR PICULI I NJEGOVOJ EKIPI

Četvrti razlog zadire u samu suštinu politike koju Srbija, s Vučićem na čelu, vodi u poslednjih nešto manje od 15 godina. Za razliku od nekih ranijih vremena, izborili smo se da budemo nezavisna, suverena i ponosna država, neko ko se sam pita i sam donosi odluke, spreman da uspešno odoli i najgorim brutalnim pritiscima. Skup u subotu, nadamo se, biće sabor onih koji nikada i ni po koju cenu ne bi priznali lažnu državu Kosovo, pristali na nametnuti pečat nepostojećeg genocida u Srebrenici ili uveli sankcije Rusiji. To će biti najbolja i najsnažnija poruka raznim piculama i piculićima, prebilćima, siderima, gocijima i svim ostalim belosvetskim mešetarima koji bi želeli da se oni ovde pitaju. Srbijom se, na njihovu žalost, vlada iz Beograda.

5. VIDEĆETE STVARI KOJE DOSAD NISTE VIDELI

Na kraju, ali i ne najmanje važno, subotnji skup biće vizuelni i tehnološki spektakl kakav na ovim prostorima do sada nije viđen, svedočanstvo o Srbiji koja, poštujući svoje korene, hrabro korača ka drugoj polovini 21. veka i u 22. vek. Između ostalog, ispred Skupštine biće razvijena najduža i najveća srpska trobojka ikada napravljena (devet metara širine, 400–500 metara dužine), koja će prekriti trg kao simbol našeg jedinstva. Tu su i tehnološka čuda pre nekog vremena nezamisliva, koja pokazuju naš moderni uspon, pa će tako roboti najnovije generacije u nesvakidašnjem spoju tradicije i budućnosti igrati srpsko moravac."