Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom, usled "dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih", prenosi Sputnjik.

"Vidimo i znamo da se kijevski režim, usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih, i s obzirom na to da protivnik gubi teritoriju za teritorijom, a naši borci oslobađaju naselje po naselje, opredelio za taktiku udara po civilnim objektima, po civilnoj infrastrukturi", rekao je Putin na sednici sa članovima vlade.

Putin je naložio da se preduzmu određene mere kako bi se posledice napada ukrajinske vojske svele na minimum.

"Rusiji se raznim kanalima direktno poručuje da Kijev udarima želi da utiče na energetskse resurse i turističku sezonu", dodao je on.

Današnjoj sednici, koju je Putin održao putem video-linka iz Kremlja, prisustvovali su i ruski premijer Mihail Mišustin i ključni članovi Saveta ministara.

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(Tanjug)

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