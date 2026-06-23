Video koji do srži raskrinkava aferu Priboj. Evo taksativno kako blokader Parandilović laže narod Srbije i na Boga ne misli!!!

"U pisarnici Narodne skupštine zaveden je zahtev narodnog poslanika Miloša Parandilovića za isplatu naknade putnih troškova za dolazak i povratak sopstvenim vozilom," pročitala je Brnabić.

A šta je rekao Parandilović?

"Bio sam na Skupštini u Priboju, to je nešto što je javno. Pojurio sam da stignem u Skupštinu u Beograd, nisam stigo."

"Služba Narodne skupštine izvršila je uvid u snimke sa sigurnosnih kamera i utvrdila da Parandilović navedenog dana nije ulazio ni izlazio iz Skupštine. Identifikaciona kartica narodnog poslanika je u poslaničkoj jedinici bila ukupno 1 minut i 21 sekundu. Na kameri se vidi deo sale koju koristi ova poslaniča grupa ali se ne vidi ovaj narodni poslanik. Međutim, na snimku se vidi da je na mestu pored njegovog prisutan poslanik Dragan Ninković."

"Imamo dva dopisa. Prvi od 17. juna gde je naveo da je bio prisutan. I potpisao dopis i tražio putne troškove. I dopis od 19. juna gde isti taj narodni poslanik kaže da nije bio prisutan."