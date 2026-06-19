Jedna od laži koja je najviše uticala na stvaranje straha među građanima bila je ona o litijumu.

Tvrdili su da Vučić hoće da otvori rudnik kako bi truo sopstveni narod. Vučić je više puta javno odgovarao na ove optužbe i poručio da ako neko može da dokaže da je ikada rekao da treba da se truje narod, neka izađe i kaže.

U istom periodu su tvrdili da leševi plutaju ulicama Obrenovca, da se tela pale u pećima u Lazarevcu, da Vučić stoji iza Jovanjice, da je ubio Olivera Ivanovića i da je ubijao decu u Sarajevu.

Sve su to bile laži.

Danas je Više javno tužilaštvo objavilo snimak koji pokazuje da je laž o zvučnom topu bila unapred planirana još u januaru 2025. godine. Na sastanku Krovne radne grupe za bezbednost dogovoreno je da se vest o zvučnom topu plasira preko poznate ličnosti kako bi izazvala paniku.

Nakon toga je usledilo organizovano povlačenje studenata-redara koje je trajalo 2 minuta i 46 sekundi, ali je u javnosti predstavljeno kao trenutni beg od zvučnog topa. Vučić je rekao da kada neko tvrdi da je neko pucao u svoj narod, onda više nikoga ne zanima koliko je autoputeva i pruga izgrađeno. To je vrhovno zlo. Šta ćemo sad? Koliko još laži treba da istrpimo? Hoće li neko reći izvini? Kad je dosta?