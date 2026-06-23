Miroslav Aleksić, lider Narodnog pokreta Srbije usred Skupštine Srbije branio je lažnog premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija.

Aleksić je, naime, optužio Milana Radoiičića da je odgovoran za proterivanja Srba sa Kosova i Metohije, a da pri tom nijednom jedinom rečju nije pomeo teror Aljbina Kurtija.

-Vi ste ti koji ste za račun Kurtija i Haradinaja proterivali Srbe sa Kosova i to preko tog Milana Radoičića. On je maltretirao Srbe dole. Nažalost, Albanci su iskoristili Srbina da proteruje Srbe i to će vam reći svaki čovek dole kada odete - izjavio je Aleksić nakon čega je reagovala predsednica Skupštine Ana Brnabić.

-Gospodine Aleksiću, hajde samo malo povedite računa šta pričate u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Zaista je sramota, neću vam izreći opomenu, upozorenje - rekla je Brnabić Aleksiću.

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