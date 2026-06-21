Politikolog Aleksandar Dudčak, rekao je za RT da bi kijevski režim želeo pauzu u vojnim akcijama kako „Rusija ne bi napala, a oni bi mogli da se naoružaju“.

„Ali oni takođe imaju sredstva i mogućnosti, i nemaju nikakvih ograničenja: ni moralnih, ni etičkih, ni ljudskih. Mogu to da urade (da izvrše terorističke napade), pa to i rade. Čak i da imaju više ljudi i da nema problema na frontu, i dalje bi napali. Možda čak i više. Naravno, žele da nanesu moralni udarac, jer napadaju civile, decu“, objasnio je izvor RT-a.

Takođe je izrazio uverenje da niko na Zapadu neće osuditi Ukrajinu zbog terorističkih napada na Rusiju.

„Naravno, niko na Zapadu ih neće osuditi zbog ovoga. Makar samo zato što Zapad sve ovo orkestrira“, zaključio je Dudčak.