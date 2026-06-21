Beograd će 27. juna biti domaćin velikog narodnog okupljanja pod nazivom "Srbija, jedna porodica", koje će okupiti građane iz svih krajeva zemlje. Na skup je ranije pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavljuje se bogat celodnevni program namenjen svim generacijama.

Posetioce očekuju porodični i dečji sadržaji, muzički program sa poznatim izvođačima, interaktivne zone, tehnološke atrakcije, kao i predstavljanje najveće zastave ikada napravljene u Srbiji.

Jedan od centralnih događaja biće predstavljanje najveće srpske zastave ikada napravljene.

Reč je o džinovskoj trobojci površine oko 4.000 kvadratnih metara, dužine 500 metara i širine osam metara. Očekuje se da upravo ovaj segment programa privuče veliku pažnju građana i postane jedan od simbola okupljanja.

Poseban program za decu i porodice

Porodični sadržaj predstavlja poseban programski segment namenjen deci i roditeljima.

Najmlađe očekuju:

dečje predstave

kreativne radionice

edukativni sadržaji

interaktivne aktivnosti

zajedničke igre za roditelje i decu



Interaktivni sadržaji i glasanje o prioritetima

Građani će imati priliku da učestvuju i u posebnom interaktivnom programu.

Posetioci će moći da izaberu pet najvažnijih prioriteta među deset ponuđenih tema i svoj izbor ubace u posebno postavljene glasačke kutije.

Na taj način svi zainteresovani moći će simbolično da iskažu stav o pitanjima koja smatraju važnim za budućnost Srbije.

Roboti, inovacije i tehnološke atrakcije

Poseban deo programa biće posvećen savremenim tehnologijama.

Posetioci će imati priliku da vide:

robote

inovativne prezentacije

interaktivne tehnološke zone

savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije

Ovaj segment namenjen je pre svega mladima, ali i svima koji žele da se upoznaju sa novim tehnološkim rešenjima.

Muzički program tokom celog dana

Muzički program predstavlja centralni zabavni deo događaja.

Publiku očekuju nastupi poznatih izvođača među kojima su Aca Lukas, Vesna Zmijanac i brojni drugi gosti.

Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici.

Važne informacije za posetioce

Građanima se preporučuje da na lokaciju događaja dođu ranije kako bi na vreme obišli sve sadržaje i prisustvovali programu koji će trajati tokom većeg dela dana.

Skup "Srbija, jedna porodica" osmišljen je kao događaj namenjen svim generacijama, sa ciljem da okupi porodice, mlade i građane iz svih krajeva Srbije kroz bogat program, zabavne sadržaje i zajedničke aktivnosti.