Cilj takvih napada bio je da se predsednik predstavi kao osoba prema kojoj ne treba imati ni osnovnu ljudsku obzirnost. Posebno se ističe da su najteži udarci dolazili kroz napade na njegove najbliže, što je sigurno ostavilo dubok trag na celu porodicu.

U kratkom roku pale tri velike optužbe

Pojedine optužbe protiv Vučića urušile su se u veoma kratkom periodu. Tvrdnje da je tokom protesta 15. marta korišćen "zvučni top", zatim optužbe da je "pucao na sopstveni narod", kao i priča o takozvanom "Sarajevo safariju".

Posebno se ističe da je italijansko tužilaštvo odustalo od istrage o navodima da je Vučić tokom rata u Bosni i Hercegovini organizovao ubijanje civila, uz obrazloženje da za takve tvrdnje nema dokaza. U tekstu se podseća i na komentar nemačkog novinara Mihaela Martensa, dugogodišnjeg dopisnika za Balkan, koji je celu priču o "Sarajevo safariju" opisao kao besmislenu.

Važno zbog porodice

Predsednik Srbije sve vreme je mirno podnosio optužbe, verujući da će se istina na kraju pokazati. Tokom televizijskog gostovanja nije krio zadovoljstvo zbog činjenice da su, prema njegovom viđenju, optužbe odbačene i da je njegovo ime oslobođeno teškog tereta.

Istovremeno, naglasio je da mu je to pre svega važno zbog članova porodice, koji su, kako je rekao, tokom prethodnih meseci prolazili kroz težak period.

Posebnu pažnju izazvala je i Vučićeva izjava o odgovornosti za događaje povezane sa navodnim korišćenjem "zvučnog topa". On je poručio da od eventualnog progona treba zaštititi mlade ljude koji su, prema njegovim rečima, bili zavedeni, uključujući i decu njegovih političkih protivnika. Time je pokazao spremnost da napravi razliku između političkih sukoba i odnosa prema mladima.

Neću tužiti nikoga, važno je da ljudi saznaju istinu

Vučić je izjavio danas da neće tužiti N1 i Novu S zbog toga što su govorili da je "pucao u leđa svom narodu" navodnim korišćenjem zvučnog topa na protestu 15. marta i dodao da nema ni potrebu da ih tuži, da jedno želi da narod i građani znaju da šta je istina, a šta ne.

"Ne, nisam ih tužio. Da budem iskren, nisam ni znao koliko su odvratnu kampanju laži i neistina vodili dok to nisam ovih dana video. Nisam znao, srećom, pitanje je kako bih to sve mogao da izdržim. I sada kada sam video, nemam nikakvu želju, nikakvu potrebu ni da ih tužim, ni da tražim zadovoljenje pravde pred sudom, niti bilo šta", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara nakon obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova.

Na pitanje da li će na osnovu svega što je otkriveno u vezi slučaja zvučnog topa i onoga što su rekli novinari N1 i Nova S da je pucao svom narodu u leđa, da ih tuži i zašto ne, ako je takva njegova odluka, rekao da je jedino što mu je potrebno da građani saznaju šta je istina i da se tako nešto više ne ponovi.