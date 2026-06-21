Na pitanje novinarke N1 da li zna kada je srpska policija probala zvučno oružje, te da li zna da je isproban na pripadnicima Žandarmerije, kao i policijskoj brigadi na Banovom brdu, kao i da su ga srpski obaveštajci sa FSB-om isprobavali na psima, kao i da je upotrebljen na migrantima kod Sombora, Vučić kaže:

"Niste otkrili neku tajnu oko jedne stvari, ovo drugo, nemojte da se ljutite, onaj ko vas je obučavao da ovo izvedete, on vam je medveđu uslugu učinio. Vi imate u našem zvaničnom izveštaju koji sam čitao, hvala im na tome, ozbiljna služba kao što je FSB je naravno isprobala i dokazala da nije upotrebljen zvučni top. Koristili su pse da ne bi koristili ljude", kazao je Vučić.

"Recimo za ovu raketu C-400, gledali smo kako je ispaljuju u Kini, ali nismo gađali Prištinu ni Zagreb. Nikakvu logiku nisam video u tome što ste izgovorili, posebno ne razumem gnev i jed. To bi trebalo da postoji kod mene, ali ipak su kod mene raširene ruke ka svima vama, koji ste tu izmišljotinu pokušali da nametnete građanima ove zemlje", rekao je predsednik.

On je naglasio da zna za saradnju sa FSB-om, kao i da je logično da se novo oruđe isproba ali na sebi a ne na drugima, kao i da ne zna jesu li ili nisu.

"Ne znate ni šta bi da kažete, uz poniženi lažni profesionalizam, uz sve ono što ste objašnjavali građanima što se nije desilo uopšte. Ja sam rekao, da je neko pucao iz zvučnog topa, ja ne bih bio predsednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB i sve službe da dođu da utvrde. Mislite li da će Bortnjikov da stavi potpis na nešto što je laž? On je profesionalac Izvukao bi se nekako, ne bi stavio potpis", kaže Vučić i dodaje da razume potrebu za izazivanjem mržnje, ali da mu je žao što N1 mora u tome da učestvuje.

Predsednik je naglasio da su kamere i mikrofoni ove kuće uvek dobrodošli na svim mestima. Celo obraćanje pogledajte u našem blogu uživo.

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