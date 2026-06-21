Kada se na instrument tabli automobila pojavi lampica „Check Engine“ ili „Proveri motor“, mnogi vozači odmah pomisle na ozbiljan kvar i visoke troškove popravke. Ipak, ova lampica ne mora uvek da znači veliki problem, ali jeste signal da je elektronska kontrolna jedinica vozila (ECU) registrovala nepravilnost u radu motora, izduvnog sistema ili povezanih senzora.

Ignorisanje ovog upozorenja nije preporučljivo, jer čak i manji kvar može vremenom prerasti u ozbiljniji i skuplji problem.

Zašto se pali „Check Engine“ lampica?

Jedan od najčešćih i najbezazlenijih razloga je labavo zatvorena ili neispravna čep na rezervoaru. Iako deluje sitno, može poremetiti pritisak u sistemu goriva i aktivirati upozorenje.

Čest uzrok je i kvar lambda sonde, senzora koji meri količinu kiseonika u izduvnim gasovima. Njegov nepravilan rad može dovesti do veće potrošnje goriva i povećanih emisija.

Problemi sa sistemom paljenja, poput neispravnih svećica, bobine ili kablova, takođe mogu aktivirati lampicu, uz simptome kao što su trzanje motora i slabije performanse.

Senzori i sistemi koji najčešće izazivaju problem

Kvar MAF senzora (merača protoka vazduha) može dovesti do pogrešnog odnosa vazduha i goriva, što direktno utiče na rad motora.

Problemi sa EGR ventilom, koji vraća deo izduvnih gasova u sagorevanje, mogu poremetiti proces sagorevanja i povećati emisije štetnih gasova.

U ozbiljnijim slučajevima, uzrok može biti i katalizator, sistem ubrizgavanja goriva ili senzori temperature, pritiska i broja obrtaja.

Kod vozila sa automatskim menjačem, ECU može registrovati i nepravilnosti u radu menjača, što takođe može aktivirati lampicu.

Šta uraditi kada se lampica upali?

Ako „Check Engine“ lampica stalno svetli, a automobil se ponaša normalno, nema potrebe za panikom, ali je preporučljivo što pre obaviti dijagnostiku u servisu.

Pomoću OBD dijagnostike može se tačno utvrditi koji sistem je prijavio grešku.

Ako lampica počne da treperi, to može ukazivati na ozbiljniji problem koji može oštetiti motor. U tom slučaju preporučuje se da se vozilo zaustavi i kontaktira servis.

Pravovremena reakcija je ključna, jer ignorisanje upozorenja može dovesti do većih kvarova i znatno većih troškova popravke.