"I juče smo preterali sa brojnošću u Novom Sadu. Nije ih bilo ni 7.600, bio je jedan omanji skup ljudi iz cele Srbije u Novom Sadu. Oni i dalje misle da se oni pitaju i odlučuju ko će gde da ide i ko će šta da radi. Oni ne razumeju da stvari nisu iste bile u februaru prošle i u februaru ove godine. Deo njih ima pomućenu svest, i žive u svojim balonima neistina", rekao je predsednik, i dodao da nisu ni moćni ni jaki, već samo imaju ogromnu podršku spolja.

"Više to ni blizu nije onoga što će ugroziti napredak Srbije u narednom periodu", dodao je on.

Kaže da nema potrebu da0 tuži nikoga zbog laži o zvučnom topu, i da mu je samo stalo da narod zna istinu i da se to nikome drugom ne ponovi u budućnosti.

"To što su meni uradili će biti najstrašnija istorija beščašća, laži, kleveta, metaforičkog ubijanja, character assassination, što je gore od stvarnog ubijanja. Žao mi je što nisam mogao da zaštitim porodicu, trudio sam se da zaštitim sve druge ljude, i to ću nastaviti da radim", zaključio je on.

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