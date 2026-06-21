Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za sutra zbog visokih temperatura i vrelog talasa, javljaju hrvatski mediji. U Hrvatskoj je danas toplo, ali prema prognozi, vreme neće biti potpuno stabilno, u unutrašnjosti i na severnom Jadranu, uz umeren i pojačan razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom, prenosi Index.hr. Kako je navedeno, slično vreme očekuje se i sutra, biće pretežno sunčano i još toplije, ali i dalje nestabilno.

Od sredine dana očekuje se jači razvoj oblaka i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji u unutrašnjosti i Istri mogu biti izraženiji. Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni, a u slučaju nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu će sutra mestimično duvati umerena i jaka bura, posebno podno Velebita, dok će popodne vetar okretati na severozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće uglavnom od 17 do 21 stepen, na obali i ostrvima od 22 do 27, dok će najviša dnevna dostići između 30 i 35 stepeni.

Za ponedeljak je aktivirano narandžasto upozorenje za riječki region zbog toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura. Za isti region izdato je i žuto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nepogoda. Žuti meteoalarm zbog visokih temperatura na snazi je i za splitski, dubrovački, zagrebački i osječki region. Prema karti DHMZ-a, najizraženiji rizik od toplotnog talasa u narednim danima očekuje se na severu Jadrana.