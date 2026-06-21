-Kada nemaju argumente protiv rezultata, onda kreću najmonstruoznije uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića, patrijarha i svega što predstavlja srpski narod. I to samo zato što nisu uspeli da sprovedu obojenu revoluciju, što nisu uspeli da sruše Srbiju, što nisu uspeli da je ponize, nametnu joj kolektivnu krivicu i stave joj pečat genocidnog naroda. Zato danas besno napadaju svakoga ko se za Srbiju bori. Aleksandar Vučić je personifikacija slobodarske i suverene politike koja Srbiju vodi putem samostalnog odlučivanja, ekonomskog razvoja i nacionalnog ponosa. Zahvaljujući njegovoj politici, Srbija danas ima ugled, snagu i međunarodnu poziciju kakvu nikada u svojoj modernoj državnosti nije imala. Poštovana i na Zapadu i na Istoku, sačuvana od zlokobnih namera i sposobna da sama donosi odluke u interesu svojih građana- napisao je na Iksu.

Vučević je istakao da napadi na predsednika Vučića nisu napadi na jednog čoveka, već su napadi na politiku nezavisne Srbije, na pravo našeg naroda da čuva svoje ime, svoju veru, svoju istoriju i svoju budućnost.

-Srbija će nastaviti da pobeđuje marljivim radom, rezultatima i istinom. Srbija pobeđuje- poručio je.