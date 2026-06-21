U završnoj fazi su radovi na mini-pič terenu u Osnovnoj školi „Njegoš“, koja je jedna od četiri osnovne škole koje ovog leta dobijaju uređene terene. Još tri nova mini-pič terena sa veštačkom travom biće izgrađena u školama „Branko Miljković“, „Vožd Karađorđe“ i „Car Konstantin“.

„Potrebno je da ovde dodamo još nekoliko sadnica i poneko drvo kako bismo ozelenili prostor oko terena. Sve ćemo lepo da uredimo kako bi deca ovde provodila više vremena. To mi je veoma važno“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je danas obišao novi teren u školi „Njegoš“.

Pored postavljanja veštačke trave, uklonjena je stara žičana ograda, zamenjeni su oštećeni stubovi konstrukcije, koji su potom ofarbani, a postavljene su i drvene martinele. Kompanija ABM Putogradnja privodi kraju radove koji su počeli krajem maja, a čija je vrednost blizu 11 miliona dinara.

Pored uređenja mini-pič terena, Grad Niš planira i sređivanje sportskih terena na teritoriji svih pet gradskih opština. Rehabilitacija i presvlačenje asfaltom terena, kako u gradskim tako i u seoskim sredinama, biće u zenitu tokom letnjih meseci. Prema najavama iz Grada, radove na sportskim terenima mogu da očekuju meštani Gornje Vrežine, Donje Trnave i Vukmanova, kao i đaci osnovne škole „Radoje Domanović“ i škole u Prvoj Kutini. Ulažu se napori da se osposobi i mini-pič teren u Niškoj Banji.

Da je Niš grad sporta potvrđuje i povećan budžet za sport, koji je sa prošlogodišnjih 320 miliona dinara ove godine porastao na čak 450 miliona. Grad nastavlja i prošlogodišnju “Letnju školu sporta”, pa će i ovog leta deci biti dostupni besplatni treninzi u niškim klubovima za više od 17 sportova.