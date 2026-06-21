Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, prokomentarisao je za TASS vest da su tri bivša predsednika Ukrajine vratila Poljskoj Orden belog orla nakon što je poljski predsednik Karol Navrocki odlučio da oduzme ovo odlikovanje lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom.

- Nakon što je taj izrod staklastog pogleda lišen poljskog Ordena belog orla, pokornički podanici nepostojeće Ukrajine takođe su se odrekli istih odlikovanja. Zaključak je jednostavan: četvorica živih bivših lidera takozvane Ukrajine – Kučma, Juščenko, Porošenko i, naravno, ta drogirana nakaza (jer je i on bivši) – vraćanjem svojih ordena priznali su da su pravi stoprocentni nacisti - naglasio je Medvedev.

On se takođe dotakao teme nedavnog ponovnog sahranjivanja posmrtnih ostataka vođe Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) Andreja Meljnika u Ukrajini, i nazvao fašistima one koji smatraju da je on bio heroj.

Ranije je predsednik Poljske Karol Navrocki saopštio da je odlučio da oduzme Orden belog orla Zelenskom zbog odluke ukrajinske strane da jednoj jedinici Oružanih snaga Ukrajine dodeli naziv "Heroji UPA".

U Poljskoj se pripadnici UPA smatraju zločincima odgovornim za ubistva više od 100.000 poljskih građana u Voliniji 1943. godine. Zelenskog je tim ordenom odlikovao prethodni predsednik Poljske Andžej Duda (2015–2025).

Nakon toga bivši predsednici Ukrajine Leonid Kučma, Viktor Juščenko i Petro Porošenko saopštili su da se odriču ovog ordena.

Tokom jučerašnjeg dana i šef Glavne obaveštajne uprave Ukrajine Kiril Budanov takođe se odrekao poljskog odlikovanja.

- Odbijam da prihvatim Zlatni oficirski krst Ordena za zasluge prema Poljskoj, kojim me je predsednik Poljske odlikovao prošle godine - napisao je na Telegramu.

Zelenski je oduzeti orden Varšavi vratio brzom poštom.

(RT Balkan)