"Kada se da signal da redari skinu prsluke i da se onda razilaze, sklanjaju ka fasadama, kada se ukrsti sa onim što je upisano u ovom njihovom zapisniku od 22. januara 2025. godine, dolazi se do zaključka da je ta akcija unapred bila pripremljena. Kada se pogleda sam ovaj deo koji se odnosi na zvučni top, vidi se da su se oni njime detaljno bavili, da su se bavili performansama zvučnog topa koji spada u ozbiljno naoružanje, i da bi on dobio jedan 'masan odgovor iz Brisela', što samo po sebi predstavlja određenu političku implikaciju", kazao je Marković.

"Samog 15. i 16. marta se niko nije javljao i tražio lekarsku pomoć zbog povreda koje bi mogle poticati od upotrebe nekakvog sredstva koje utiče, na primer, na ljudski sluh. Tako da, vrlo je simptomatično da se prvi put negde oko 18. marta pojavljuju prvi pacijenti koji se javljaju zbog tih problema, maltene kao neka vrsta reakcije na to saopštenje Ministarstva zdravlja", dodao je on.

"Svrha ovog događaja od 15. marta nije nikakav ulični performans, na primer, nego je ozbiljna akcija po sredi. I, drugim rečima, kada budemo otkrili identitet a na tome se radi, sva ta lica će biti procesuirana, niko se neće izvući. To je ono što mogu da vam garantujem kao predstavnik javnog tužilaštva", zaključio je on.

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