Do nesreće je došlo u petak kada je grupa od šest dečaka skočila u more sa stena, prenosi Europapres.

Trojica su uspela da se vrate na obalu, dok su trojicu izvukli spasioci.

Dvanaestogodišnji dečak preminuo je na licu mesta uprkos pokušajima da bude reanimiran.

Dvojica 13-ogodišnjaka prebačena su u bolnicu gde su nakon ukazane pomoći preminula, saopštila su regionalne hitne službe.

Premijer Katalonije Salvador Ilja napisao na platformi X da je "duboko ožalošćen".

"Nemam reči u ovom trenutku tako velikog bola", istakao je on. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.

"Ne treba preduzimati nepotrebne rizike. Ni u kojem slučaju ne sme da se skače sa stena“, rekao je gradonačelnik Taragone Ruben Vinuales.