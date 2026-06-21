Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu.

Jedinstveni dispečerski centar obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja Infrastruktura železnice Srbije.

Jedinstveni dispečerski centar Infrastrukture železnice Srbije nalazi se u železničkoj stanici Beograd - Ranžirna u Makišu, u kojoj se nalazila Telekomanda.

Reč je o modernom dispečerskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja, koji će omogućiti podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkog saobraćaja na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja.

Rekonstruisano je oko 4.000 metara kvadratnih prostora, uređeno oko 2.200 kvadrata fasade, zamenjeni su krov, prozori i vrata, kao i instalacije, transformatori, klimatizacija, sistem za gašenje požara.

Uređeno je oko 4.500 metara kvadratnih prostora oko samog objekta.

Zajedno sa predsednikom u obilasku su i generalni direktor Infrastrukture železnice Srbije Zoran Jevtić, Nenad Stanisavljević iz Infrastrukture železnice Srbije, direktor Srbija Kargo Dušan Đukić, vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija voza Ljubiša Pejičić i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Prisutan je i ambasador Rusije Aleksandar Bocan - Harčenko.

Pre obilaska Vučić je održao sastanak sa rukovodstvom Infrastrukture železnice Srbije i Srbija vozom.

Obilazak centra

Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečerski centar, i rekao je da će taj objekat pomoći u centralizaciji našeg saobraćaja.

- 23 osobe tu rade, oni u ovom trenutku upravljaju sa oko 540 kilometara naše železnice, biće nam potrebno još šest ili sedam meseci da ubacimo i prugu Beograd-Subotica, da se i to ubaci pod upravljanje, i imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada modernizujemo većinu pruga - rekao je predsednik.

On kaže da je danas razgovarano i oko pruge Valjevo-Vrbnica, i dodaje da će proslediti danas medijima da vide u koliko je očajnom stanju taj deo pruge.

- Od 1976. godine taj deo niko pipnuo nije, mi smo se dogovorili da radimo na popravci svega da se ne ugrožavaju ljudski životi. Od Kosjerića do granice sa Crnom Gorom je strašno stanje pruge - kazao je Vučić.

Kad god da krenemo da radimo tu deonicu, to će teško izaći ispod 2 milijarde evra.

- Tu je i predstavnik ministarstva finansija, pa smo razgovarali i o uticaju na deficit i svemu. Sećate se kad su Amerikanci krenuli sa Inflation reduction aktom, tu im je centralno održavanje infrastrukture. Imamo i problem, Stelantis sada izvozi najviše, i dramatično doprinosi srpskoj privredi, iako su svi govorili da se to neće desiti. Ali izvoze automobile preko luke Bar, i moramo da rešimo to, da krenemo u izradu, trebaće nam oko pet-šest godina za kompletnu modernizaciju - rekao je predsednik.

- Do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške. Mi moramo ljude da zamolimo da budu oprezni, da ne idu preko pruga, vozovi u ovoj zemlji rade. Molim ljude iz Infrastrukture železnica da obiđu svaki prelaz. I vama iz Srbijavoza da kažem da ne možete da kasnite više, menjaćemo direktore, nema kašnjenja po 45 minuta sa Prokopa. 3 minuta kašnjenja, smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Razumem kada se desi neka nesreća kao u Lukićevu, nije problem tada 200 minuta, ali ne razumem inače - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da će prva deonica Stalać-Đunis krenuti u martu 2027. godine.

- Ide sporo, ubi Bože sporo. Ima tu i naše krivice. Moramo i da popravljamo stvari, te popravke će da koštaju 200 miliona evra, a ne izgradnja svega. Pokazaću vam kako izgleda pruga, šokiraćete se bukvalno. 50 godina niko ništa pipnuo nije. Idete vozom preko tog vijadukta jednog, drma se zaštitna ograda, kamenice padaju u ponor, samo čekate kada će da padne sve - rekao je on.

Obraćanje ambasadora Bocan-Harčenka

Ambasador Ruske Federacije rekao je da mu je čast što je danas tu, i kaže da je svaki projekat, i oni koji su rađeni uz pomoć Ruskih železnica, potpuno integrisan sa razvojem infrastrukture Srbije i napretka i uspona ekonomije.

- To nama kao Rusiji, prijateljskoj zemlji, je veoma važno. Što se tiče Ruskih železnica, oni imaju puno predloga, ponuda i kontakata, a njima Srbija ostaje među prioritetima. Verujem da će Ruske železnice odigrati značajnu ulogu u modernizaciji železnica, i cele infrastrukture Srbije u narednim godinama - rekao je on.

Bocan Harčenko kaže da se predsednik Vučić od prvog dana angažovao na modernizaciji pruga.

Odgovori na pitanja novinara

Nakon pada laži i o Sarajevo safariju, Vučić kaže da neće prestati sa njegovom dehumanizacijom ni pored toga.

- Jesu li prestali posle Jovanjice, ili zvučnog topa? Nisu, ne i dalje će da me ubeđuju da je bio zvučni top. Izmisliće milion razloga, samo ne mogu da pokažu zvučni top iz kog je pucano. To nije igračka, to je veličine tenka. Gde je bio? Nigde naravno, lagali su sve vreme. Tako i sa tim i sa svim drugim lažima. Gde je onaj preminuli dečak iz Valjeva? Znate li mu ime? Nećete ni saznati, služilo je za jedno veče, da nekome spale prostorije i da se izazove krvoproliće - rekao je predsednik.

Na pitanje novinara N1 da li zna kada je sve korišćen i testiran zvučni top, Vučić je odgovorio:

- Niste otkrili nikakvu tajnu, nemojte da se ljutite, onaj ko vas je obučavao za ovo vam je uradio medveđu uslugu. Ima izreka: Nije majka Muju karala što se kockao, nego što se vadio. Pa vi imate zvanično u našim izveštajima, recimo onaj sa FSB-om, sa ozbiljnom službom, je naravno isprobala i dokazala da nije upotrebljen zvučni top. Pitate da li smo probali na sebi? Recimo za ovu raketu C-400, gledali smo kako je ispaljuju u Kini, ali nismo gađali Prištinu ni Zagreb. Nikakvu logiku nisam video u tome što ste izgovorili, posebno ne razumem gnev i jed. To bi trebalo da postoji kod mene, ali ipak su kod mene raširene ruke ka svima vama, koji ste tu izmišljotinu pokušali da nametnete građanima ove zemlje - rekao je predsednik.

Ponovio je još jednom da ne bi bio predsednik ni dana duže da je korišćen zvučni top.

- Mislite li da bi Bortnikov stavio svoj potpis da smo slagali, čovek profesionalac. A videli ste na snimcima sve u sekundu kako se to odigralo. Ali ja potrebu za tom mržnjom razumem. Kada to dođe od vlasnika koji želi da bude vladar Srbije, a nikada se u njoj ne pojavi, sve razumem. Žao mi je što vi u tome učestvujete, ali ću vam uvek sa posebnom pažnjom odgovoriti. I uvek možete da dođete sa mikrofonom bilo koje televizije, dobrodošli ste. Za razliku od onih koje vi podržavate - rekao je on.

On kaže da postoje ljudi koji su umislili da su važni, i da mogu da određuju ko sve gde sme da ide.

- I juče smo preterali sa brojnošću u Novom Sadu. Nije ih bilo ni 7.600, bio je jedan omanji skup ljudi iz cele Srbije u Novom Sadu. Oni i dalje misle da se oni pitaju i odlučuju ko će gde da ide i ko će šta da radi. Oni ne razumeju da stvari nisu iste bile u februaru prošle i u februaru ove godine. Deo njih ima pomućenu svest, i žive u svojim balonima neistina - rekao je predsednik, i dodao da nisu ni moćni ni jaki, već samo imaju podršku spolja.

Kaže da neće tužiti nikoga zbog laži o zvučnom topu, i da mu je samo stalo da narod sazna istinu.

- To što su meni uradili će biti najstrašnija istorija beščašća, laži, kleveta, metaforičkog ubijanja, character assassination, što je gore od stvarnog ubijanja. Žao mi je što nisam mogao da zaštitim porodicu, trudio sam se da zaštitim sve druge ljude, i to ću nastaviti da radim - zaključio je on.

Modernizacija

Projekat je podrazumevao dispečersku centralizaciju i energetske uređaje, izgradnju prateće infrastrukture, stvaranje automatizovanih sistema i računarskog kompleksa, isporuku odgovarajuće opreme, ugradnju tehničkih sredstava za bezbednost, kao i stvaranje uslova za dijagnostiku kompozicija za vreme kretanja voza.

Izvođač radova je kompanija RŽD Internešenel, a projekat je vredan, kako je ranije objavljeno, 114,78 miliona evra. Finansiranje je obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica ukupne vrednosti 230 miliona evra, uključujući i učešće iz budžeta Srbije.

Izradi Opšteg projektnog zadatka izgradnje Jedinstvenog dispečerskog centra prethodio je obilazak i pregled više od 200 železničkih objekata, uključujući železničke stanice, vučne podstanice i deonice kontaktne mreže u Srbiji, a stručnjaci Infrastrukture železnice Srbije prethodno su obišli dispečerske centre u Rusiji, ali i sagledali različita tehnička rešenja u Evropskoj Uniji.

Jedinstveni dispečerski centar omogućava automatsku kontrolu železničkih vozila u saobraćaju, kao i trenutni prenos dodatnih informacija od značaja za bezbednost saobraćaja, kao što su: deformacije šina, kretanje i pozicije vozova, odroni, krađe ili neovlašćena kretanja u zoni pruge.

Novi Jedinstveni dispečerski centar činiće Operativno - upravljački i nadzorni centar Srbije u Makišu, sa regionalnim dispečerskim centrima u Novom Sadu, Nišu i Požegi. Dispečersko upravljanje saobraćajem vozova u Srbiji odvija se kroz tri centra za daljinsko upravljanje (Topčidrer, Niš, Novi Sad) i tri telekomandna centra (Makiš, Požega, Niš), koji su u funkciji već više decenija.

U okviru izgradnje novog Jedinstvenog dispečerskog centra, modernizovana je celokupna telekomunikaciona infrastruktura, koja obuhvata dispečerske veze, mrežu za prenos podataka, lokalnu optičku mrežu u stanici i lokalne mreže u zgradama, centralizovani sistem upravljanja i monitoringa opreme, sistem veza na stanici i međustaničnim rastojanjima, sistem za registraciju razgovora i audio-vizuelno informisanje putnika.