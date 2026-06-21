Nakon obilaska, predsednik je odgovarao na pitanja novinara.

Ponovio je još jednom da ne bi bio predsednik ni dana duže da je korišćen zvučni top.

- Mislite li da bi Bortnikov stavio svoj potpis da smo slagali, čovek profesionalac. A videli ste na snimcima sve u sekundu kako se to odigralo. Ali ja potrebu za tom mržnjom razumem. Kada to dođe od vlasnika koji želi da bude vladar Srbije, a nikada se u njoj ne pojavi, sve razumem. Žao mi je što vi u tome učestvujete, ali ću vam uvek sa posebnom pažnjom odgovoriti. I uvek možete da dođete sa mikrofonom bilo koje televizije, dobrodošli ste. Za razliku od onih koje vi podržavate - rekao je on.