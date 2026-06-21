O odbacivanju tvrdnji o "Sarajevo safari" od strane italijanskog suda, kao i traženju odgovornosti za one koji su izrekli laži, Vučić kaže da ne očekuje da će oni prestati sa takvim tvrdnjama:

"Jesu prestali posle Jovanjice? Nisu. Jesu prestali posle zvučnog topa? Valjda ja ne znam, a oni znaju. Milion razloga, samo nikada da pokažu taj zvučni top iz kojeg je tobož pucano. To nije igračka, to je malo manje od tenka. Pa gde je bio? Nigde, lagali su sve vreme. Tako i sa tim, kao i sa svim drugim lažima. Gde je onaj preminuli dečak iz Valjeva, znate li mu ime? Ne znate, i nećete saznati. Služila je laž za jedno veče, da prostorije budu spaljene i da neko strada, da bude krvoproliće", kaže Vučić.

On kaže da blokaderi ne brinu šta će biti sa ljudima za to jedno veče.

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