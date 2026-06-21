"Kada se upotrebi, ljudi padaju odmah. Ne beže oni ni levo ni desno, a ponajmanje neko se zaboravio i pa stoji, baš valjda na udaru tog zvučnog topa. Dakle, oni padaju, u istom trenutku su reakcije povraćanja, padanja u nesvest i tako dalje, i tako dalje, sve ono što mi nismo imali ni kao naznake", ukazala je Brnabić.

"Opet, naši blokaderi su zaista jedna specifična vrsta koja je posledice tog lažnog zvučnog topa osetila tri dana kasnije. Mi smo tri dana kasnije imali da se oni javljaju, ne znam, od 18. marta lekarima, i bavila se time. Mi jedini na svetu imamo zvučni top koji niko nije čuo", dodala je.

"Zvučni top koji ide cik-cak, preskače Ćacilend i dolazi do Slavije. Zvučni top koji prepoznaje blokadere i prepoznaje ćacije, ćaciji nemaju nikakvu senzaciju na zvučni top, ali blokaderi imaju katastrofalne", zaključila je ona.

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