Ana Brnabić se oglasila na Instagram nalogu sa skupa u Požarevcu.

"I iz Požarevca danas šaljemo poruku jake i stabilne Srbije, otporne na sve blokaderske napade i laži. Narod nije progutao priču o Aleksandru Vučiću kao vrhovnom zlu, već u svakom delu naše zemlje, narod odlično zna ko se svih ovih godina bori za njih. Znaju ko radi i gradi Srbiju, a ko je sa druge strane ruši i podriva stabilnost.", napisala je ona.

"Velika zahvalnost svim ljudima na istrajnosti u borbu za pristojnu i bolju Srbiju. Pobedili smo zajedno blokaderski teror i nastavićemo da pobeđujemo. Nastavljamo da se borimo za veće plate i penzije, za nove investicije, gradimo nove puteve, bolnice, naučno-tehnološke parkove i nećemo dozvoliti da nas bilo ko skrene sa tog puta. A na sve njihove laži odgovaraćemo onim što ih najviše boli - istinom i rezultatima! Vidimo se u subotu u Beogradu!", dodala je Ana Brnabić.