Ana Brnabić je novinarima, tokom posete manifestaciji "Zemun - nekada i sad", navela da su blokaderi time stvarali nove podele i produbljivali mržnju u Srbiji, ističući da je sve to bilo planirano i organizovano, kao i da su za to obučavali i trenirali ljude.

Predsednica Skupštine Srbije najavila je tom prilikom da će sutra održati pres konferenciju na kojoj će više govoriti o slučaju u vezi zvučnog topa na Slaviji 15. marta prošle godine, kao i o "masnom odgovoru iz EU" koji su studenti u blokadi, kako je rekla, očekivali od Evropske unije.

"Zato što su ovo važne stvari, ovo su zvanične stvari, samo da se osvrnem na taj masan odgovor Brisela. Kako je i on bio pripreman i kako je bio planiran i kako je došao odmah, usledio odmah nakon te laži o zvučnom topu. Odmah, nisu časili časa. I oni su to pripremali, sa (izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Toninom) Piculom i onda sa svim onim ostalima koji podržavaju destabilizaciju, urušavanje i potpuno rušenje Srbije", rekla je Brnabić.