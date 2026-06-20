Novinar Mihael Martens, zaposlen u nemačkom listu Frankfurter algemajne cajtung, oglasio se povodom najnovijih saznanja "Rojtersa" o takozvanom Sarajevo safariju.

- Iznenađenje, iznenađenje: Rojters izveštava da tužilaštvo u Italiji "trenutno" nema dovoljno dokaza da pokrene suđenje o navodnom "Sarajevo safariju“ (bogati turisti ubijaju ljude radi zabave). Naravno da ne. Čitava priča je loša šala - naveo je on.

Martens je uz to priložio i "Rojtersov" tekst koji govori o tome da Italija nema dovoljno dokaza da goni bilo koga za učestvovanje u "Sarajevo safariju".

- Ni (koliko sam video) Njujork tajms niti BIRN, verovatno najbolji portal za balkanska pitanja, nisu izveštavali o navodnom "Sarajevo safariju" na način na koji su, nažalost, mnogi drugi izveštavali. Jer dobro novinarstvo takođe znači i ne nasedati na prenaglašene priče - zaključio je novinar.

Podsetimo, italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih, rekao je izvor upoznat sa istragom, prenosi Rojters.

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