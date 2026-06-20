Karol Navrocki je izjavio u petak da je odlučio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, nakon što je Zelenski preimenovao vojnu jedinicu po nacionalističkim pobunjenicima koji su masakrirali Poljake u Drugom svetskom ratu.

"Verovali smo da je Orden belog orla upućen ukrajinskom narodu i našoj vojsci 2023. godine. To je tada rečeno. Danas sam poslao orden gospodinu predsedniku Poljske", naveo je Zelenski na Telegramu.

On je istakao da je Navrocki saopštio da je reč o jednom od najviših poljskih odlikovanja, koje simbolizuje posebnu povezanost i poverenje između država.

"Takav simbol zahteva ne samo zasluge, već i poštovanje vrednosti koje čine temelj naše zajednice… Ako se veruje da ovaj poseban simbol može ostati kod Katarine II, Benita Musolinija i Gerharda Šredera, onda se mi u Ukrajini nećemo raspravljati sa tim", dodao je.

Zelenski je poručio da Ukrajina ostaje zahvalna narodu Poljske na podršci tokom rata sa Rusijom i ostaje otvorena za sve smislene formate interakcije "kako bismo pokušali da sprečimo različita tumačenja složenih i bolnih stranica prošlosti naših naroda i da obezbedimo dužno poštovanje prema svim nevinim žrtvama 20. veka".

"Ukrajina nikada ne zaboravlja solidarnost i zna da je saradnja između država i naroda u našem regionu jedna od opipljivih garancija bezbednosti kako za Ukrajince, tako i za svaku susednu državu. I naša zemlja će nastaviti da se brani u ovom ratu, naglasio je ukrajinski lider.

On je poručio da Ukrajina čini sve što je u njenoj moći da spreči da "Evropa izgubi u ovom veku", napominjući da je ponosan na ukrajinski narod i vojsku i na, kako je naveo, "herojstvo koje su pokazali u odbrani od ruske agresije".

Navrocki je u video-poruci naglasio da ova odluka nije usmerena "protiv ukrajinske nacije" i da "ne znači promenu strateškog pravca poljske bezbednosne politike", kao i da se "ništa nije promenilo", povodom poljske podrške Ukrajini u borbi protiv Rusije.

Ukrajinska ustanička armija bila je nacionalistička formacija koja je pokrenula gerilski rat protiv nacističke Nemačke, Sovjetskog Saveza, kao i poljskih komunista i izvršila je masakre nad Poljacima u Voliniji i Istočnoj Galiciji, što za Poljsku predstavlja genocid.