"Kako može da bude gurnuto u zaborav ono posle čega je više od 250.000 ljudi proterano sa svojih vekovnih ognjišta, hiljade civila ubijeno, a desetine diljada porodica ostalo bez prava na povratak, na svoju imovinu i na pravdu?", naveo je Jovanov na svom Iks nalogu.

Naveo je i da je je "Oluja" zločin koji traje.

"Traje kroz načinjenu nepravdu, kroz ćutanje međunarodne zajednice, kroz slavljenje etničkog čišćenja jednog naroda kao državnog praznika i kroz pokušaje da se istorija prepravi. I, kao da to sve nije dovoljno, zločince koji su lično učestvovali u proterivanju Srbe iz Republike Srpske Krajine i koji se time javno hvale, nameću kao nekakve autoritete od čijeg će stava da zavisi budućnost ove zemlje i naroda. Nažalost, za jedan deo političkih činilaca u Srbiji, ta kreatura i jeste ne samo autoritet, već i nesporni politički lider", navodi Jovanov.

Istakao je da Srbija ne sme da zaboravi žrtve "Oluje".

"Naša je dužnost da pamtimo svaku žrtvu, čuvamo istinu i insistiramo na pravdi, jer narod koji zaboravi svoje stradalnike rizikuje da mu se istorija ponovi. Večno sećanje na nevino stradale. Slava im", zaključio je Jovanov.