Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u zajedničkoj specijalnoj emisiji televizija Pink, Prva i Informer, gde je govorio o aferi "zvučni top", pritiscima kojima je bio izložen i posledicama koje su, kako je rekao, trpeli njegova porodica i država.

Vučić je istakao da su, prema njegovim rečima, stvari često predstavljane obrnuto od stvarnosti.

- Jednom sam rekao da je sve perverzno inverzno. Ni ja ni mi nismo pucali u njih. Oni jesu neometano pucali u mene sve vreme. To što su me ubijali, verovatno i uspeli kao čoveka ili bar da ljudi nemaju predstavu o meni kao ljudskom biću kod dobrog dela ljudi. To je bio način da isto to urade sa Srbijom. Nije to bila samo pamet odavde, već i iz regiona i sa različitih strana. Želeli su da se razori nezavisna Srbija, Srbija koja može da ide napred, radi i gradi - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije govorio je i o reakciji svoje porodice nakon najnovijih dešavanja.

- Sa majkom sam razgovarao, a stara baka rida i ne može da zaustavi suze kako je čula ovu vest malopre. Čim prođe post, kaže da će prvi put da ugasi kandilo posle godinu i po dana. Rekla mi je: "Gledala sam šta ti sve rade". Nisam mogao nikoga da zaštitim u svojoj porodici. Sve to je sitnica u odnosu na ono što su želeli da urade našoj zemlji - poručio je Vučić.