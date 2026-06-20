Opekotine od sunca najčešće se manifestuju kroz crvenilo, peckanje, svrab i neprijatan osećaj zategnute kože.

Ukoliko vam se ovo dogodilo, važno je da reagujete odmah kako biste ublažili nelagodnost, smanjili upalu i sprečili dalja oštećenja dubljih slojeva kože.

Prva pomoć: Kako rashladiti kožu nakon sunčanja?

Prvi i najvažniji korak jeste da se odmah sklonite sa direktnog sunca i pronađete hladovinu ili rashlađenu prostoriju. Rashlađivanje kože je ključno za smanjenje simptoma u prvim trenucima nakon prekomernog izlaganja UV zracima.

Hladne obloge: Primenite hladne obloge na upaljena mesta na telu.

Vlažna pamučna tkanina: Umotavanje u vlažan i hladan peškir ili pamučnu tkaninu pomoći će da se izvuče toplota iz kože.

Pravila ponašanja: Kako se ponašati narednih nekoliko dana?

Tokom procesa regeneracije, koži je potreban odmor. Narednih nekoliko dana obavezno izbegavajte ponovno izlaganje suncu i smanjite teške fizičke napore koji podstiču znojenje.

Hidratacija organizma iznutra

Pošto opekotine "izvlače" tečnost na površinu kože, telu je neophodna pojačana hidratacija.

Pijte dosta vode i napitke bogate elektrolitima.

Izbegavajte alkohol i kafu, jer ovi napici deluju kao diuretici i mogu dodatno dehidrirati i isušiti vaš organizam.

Nega kože posle sunčanja: Šta koristiti, a šta strogo izbegavati?

Pravilna nega kože posle sunčanja ubrzaće proces regeneracije i sprečiti prekomerno ljuštenje.

Preporučeni preparati:

Za negu oštećene kože najbolje je koristiti lagane medicinske preparate sa hidratantnim i umirujućim dejstvom. Proizvodi koji sadrže pantenol ili aloe veru pokazali su se kao najefikasniji u obnavljanju zaštitne barijere kože.

Šta nikako ne smete da stavljate na opekotine:

Nasuprot narodnim verovanjima, nanošenje ulja, masti, leda ili mlečnih proizvoda (poput kiselog mleka i pavlake) nije preporučljivo. Ovi proizvodi mogu "zarobiti" toplotu u koži, stvoriti podlogu za razvoj bakterija i značajno usporiti prirodan proces oporavka i zarastanja.

Kada je vreme da posetite lekara?

Iako se blaže opekotine uspešno leče kod kuće, u nekim situacijama domaća nega nije dovoljna. Ako se pored crvenila jave sledeći simptomi, reč je o ozbiljnijim opekotinama drugog stepena:

Pojava velikih plikova ispunjenih tečnošću

Povišena telesna temperatura i groznica

Jaki bolovi u telu i glavobolja

Opšta malaksalost, mučnina ili vrtoglavica

Ukoliko primetite ove znakove, potrebno je da se odmah obratite lekaru kako biste dobili adekvatnu medicinsku terapiju.