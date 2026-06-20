Opekotine od sunca najčešće se manifestuju kroz crvenilo, peckanje, svrab i neprijatan osećaj zategnute kože.
Ukoliko vam se ovo dogodilo, važno je da reagujete odmah kako biste ublažili nelagodnost, smanjili upalu i sprečili dalja oštećenja dubljih slojeva kože.
Prva pomoć: Kako rashladiti kožu nakon sunčanja?
Prvi i najvažniji korak jeste da se odmah sklonite sa direktnog sunca i pronađete hladovinu ili rashlađenu prostoriju. Rashlađivanje kože je ključno za smanjenje simptoma u prvim trenucima nakon prekomernog izlaganja UV zracima.
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Hladne obloge: Primenite hladne obloge na upaljena mesta na telu.
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Vlažna pamučna tkanina: Umotavanje u vlažan i hladan peškir ili pamučnu tkaninu pomoći će da se izvuče toplota iz kože.
Pravila ponašanja: Kako se ponašati narednih nekoliko dana?
Tokom procesa regeneracije, koži je potreban odmor. Narednih nekoliko dana obavezno izbegavajte ponovno izlaganje suncu i smanjite teške fizičke napore koji podstiču znojenje.
Hidratacija organizma iznutra
Pošto opekotine "izvlače" tečnost na površinu kože, telu je neophodna pojačana hidratacija.
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Pijte dosta vode i napitke bogate elektrolitima.
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Izbegavajte alkohol i kafu, jer ovi napici deluju kao diuretici i mogu dodatno dehidrirati i isušiti vaš organizam.
Nega kože posle sunčanja: Šta koristiti, a šta strogo izbegavati?
Pravilna nega kože posle sunčanja ubrzaće proces regeneracije i sprečiti prekomerno ljuštenje.
Preporučeni preparati:
Za negu oštećene kože najbolje je koristiti lagane medicinske preparate sa hidratantnim i umirujućim dejstvom. Proizvodi koji sadrže pantenol ili aloe veru pokazali su se kao najefikasniji u obnavljanju zaštitne barijere kože.
Šta nikako ne smete da stavljate na opekotine:
Nasuprot narodnim verovanjima, nanošenje ulja, masti, leda ili mlečnih proizvoda (poput kiselog mleka i pavlake) nije preporučljivo. Ovi proizvodi mogu "zarobiti" toplotu u koži, stvoriti podlogu za razvoj bakterija i značajno usporiti prirodan proces oporavka i zarastanja.
Kada je vreme da posetite lekara?
Iako se blaže opekotine uspešno leče kod kuće, u nekim situacijama domaća nega nije dovoljna. Ako se pored crvenila jave sledeći simptomi, reč je o ozbiljnijim opekotinama drugog stepena:
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Pojava velikih plikova ispunjenih tečnošću
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Povišena telesna temperatura i groznica
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Jaki bolovi u telu i glavobolja
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Opšta malaksalost, mučnina ili vrtoglavica
Ukoliko primetite ove znakove, potrebno je da se odmah obratite lekaru kako biste dobili adekvatnu medicinsku terapiju.
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