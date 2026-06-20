Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov komentarisao je nova saznanja o navodnom zvučnom topu do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu i tom prilikom istakao da "svi koji su učestvovali u plasiranju, kreiranju i širenju laži moraju da odgovaraju".

- Većinska, tiha Srbija, koja je ćutala i sklanjala se više od godinu i po, koja je gledala na svaki način da izbegne sukob, danas traži odgovore i odgovornost! Svi koji su učestvovali u plasiranju, kreiranju i širenju laži o "zvučnom topu" moraju da odgovaraju, moraju da budu privedeni licu pravde, jer su pokušali monstruoznu stvar, a to je da izazovu građanski rat u Srbiji, da za to optuže predsednika Vučića i da izazovu trajne podele našeg društva i trajno zaustave dalji napredak Srbije. Naše društvo se još nije oporavilo od podela na one koji su za Obrenoviće i one koji su za Karađorđeviće. Još se nismo oporavili od građanskog rata koji smo imali tokom Drugog svetskog rata, a neko je pokušao da izazove novi rat i još dublje podele u odnosu na one koje su napravili progonom svih koji ne misle kao oni. Pokušaj dehumanizacije predsednika Vučića počeo je izborom "oružja" ili oruđa koje će da iskoriste. Nije slučajno izabran baš zvučni top. Zašto? Zato što se iz topa puca i zato što je onda moguće reći "kako je predsednik pucao u leđa" sopstvenom naorodu, "pucao u mladost ove zemlje, "pucao u građane ove zemlje" - i to su radili i ponavljali besomučno! Baš kao što su ponavljali laži o Jovanjici, laži o svemu što je služilo kao sredstvo za dehumanizaciju predsednika Vučića i njegove porodice. Za ovo mora da se odgovara. Ne može da prođe nekažnjeno ni to što su uradili, ni što su pokušali da opstruišu istragu koja je dovela do saznanja o kojima govorimo danas - poručio je Jovanov.