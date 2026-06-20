Srpska vina ostvarila su istorijski uspeh na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards (DWWA) održanom u Londonu, najuticajnijem i najvećem svetskom vinskom ocenjivanju, osvojivši ukupno 149 medalja, uključujući i tri platinaste i sedam zlatnih. Reč je o najboljem ukupnom rezultatu naše zemlje od početka učešća na ovom prestižnom takmičenju. Rezultati su objavljeni 17. juna na sajtu Decanter World Wine Awards.

Vina iz Srbije su, uz platine i zlata, osvojila i 60 srebrnih i 79 bronzanih priznanja, potvrđujući kontinuirani rast kvaliteta domaće vinske scene i sve značajnije međunarodno priznanje srpskim vinarijama. Posebno je značajno što su srpska vina osvojila tri platinaste medalje, priznanja koja se dodeljuju vinima ocenjenim sa 97 i više poena na ovom izuzetno strogom ocenjivanju, i koja predstavljaju sam vrh svetske vinske produkcije.

Najviše ocenjena srpska vina su Kremen Kamen 2021 vinarije Matalj koje su sudije opisale kao izuzetno kompleksno i elegantno vino svetske klase, potom Kameničarka Prokupac 2022 vinarije Aleksandrović, opisana kao veoma izražajno vino opčinjavajućih aroma i La Rem Chardonnay 2023 vinarije Deurić, po rečima sudija - majstorski prikaz sortnog karaktera šardonea. Ova vina osvojila su izuzetnih 97 poena i platinaste medalje. Posebnu simboliku nosi činjenica da su ova važna priznanja stigla za vina iz tri značajna domaća vinska regiona: Negotinske Krajine, Šumadije i Fruške gore, a vrlo važno je i to što je platinastu medalju dobilo i jedno vino od prokupca, najvažnije autohtone srpske crne sorte.

Zlatne medalje, koje se na Decanter World Wine Awards dodeljuju vinima ocenjenim sa najmanje 95 poena, osvojili su Chardonnay Extra Brut 2021 vinarije Tarpoš, Chardonnay 2022 i Éclater Blanc de Blancs Brut Nature 2018 vinarije Zvonko Bogdan, Marlon Delon Cabernet Sauvignon-Merlot 2017 vinarije Erdevik, Stella Noir 2020 vinarije Jovac, Momentum 2017 vinarije Veritas Ćuković i La Gora Bello 2025 vinarije La Gora.

Decanter World Wine Awards, koji organizuje britanski magazin Decanter, već više od dve decenije važi za globalni reper kvaliteta u vinskom svetu. Ovogodišnje, 23. izdanje takmičenja okupilo je gotovo 17.000 uzoraka iz 58 zemalja sveta, koje je tokom višenedeljnog ocenjivanja u Londonu ocenjivalo 245 vodećih svetskih vinskih stručnjaka iz 35 zemalja, među kojima su bila 63 nosioca prestižne titule Master of Wine, najznačajnije u vinskom svetu, i 24 nosioca titule Master Sommelier. Sva vina ocenjuju se potpuno anonimno, metodom slepih degustacija, prema strogo definisanim pravilima i višestepenom sistemu provere rezultata.

U konkurenciji najvećih i najuglednijih vinskih regija sveta, ovogodišnji rezultat Srbije predstavlja još jednu potvrdu da domaća vinska scena nastavlja snažan razvoj i da srpska vina sve uspešnije pronalaze put do elitnih međunarodnih priznanja, a samim tim i potrošača širom sveta.

Ovakvi rezultati, osim o sve boljem kvalitetu srpskih vina, svedoče i o sve snažnijem povezivanju srpske vinske scene sa međunarodnom vinskom zajednicom kroz manifestacije poput sajma Wine Vision by Open Balkan. Britanski magazin Decanter, organizator DWWA takmičenja, od prvog izdanja je partner sajma Wine Vision, koji je za samo nekoliko godina postao jedno od najznačajnijih vinskih okupljanja u ovom delu Evrope. Zahvaljujući tome, sve veći broj srpskih i regionalnih vinarija uključuje se u međunarodna ocenjivanja, dok vodeći svetski vinski stručnjaci, uključujući sudije Decanter World Wine Awards, redovno posećuju Srbiju, upoznaju domaće vinograde, sorte i proizvođače. Takva kontinuirana međunarodna vidljivost i razmena znanja doprinose boljem razumevanju kvaliteta srpskih vina na globalnoj sceni i stvaraju nove prilike za njihov uspeh na najvažnijim svetskim tržištima.