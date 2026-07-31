-Konstruktivan sastanak u Bačkoj Topoli sa menadžmentom kompanije „Termovent SC – Livnica čelika“ o njihovim daljim razvojnim investicionim planovima. Borimo se za očuvanje postojećeg privrednog ambijenta, izlazak na nova tržišta, privlačenje novih investicija i otvaranje novih radnih mesta. Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da budemo pouzdan partner privredi, jer su jačanje proizvodnih kapaciteta i nove investicije temelj još snažnije i ekonomski uspešnije Srbije- napisala je ministarka na Instagramu.

Mesarović se tokom posete Bačkoj Topoli sastala i sa rukovodstvom kompanije „AIK Bačka Topola“, sa kojima je razgovarala o novim investicionim planovima, daljem razvoju kompanije i mogućnostima za širenje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta.

Takođe, sastala se i sa rukovodstvom kompanije „Industrija mesa Topola“.

-Sa rukovodstvom kompanije „Industrija mesa Topola“ razgovarala sam o njihovim razvojnim planovima, novim investicijama i mogućnostima za dalje unapređenje proizvodnje i poslovanja. Kompanija „Industrija mesa Topola“, sa zaokruženim proizvodnim procesom – od uzgoja do prerade i plasmana gotovih proizvoda – ima značajnu ulogu u domaćoj prehrambenoj industriji i predstavlja primer uspešne proizvodnje. Ministarstvo privrede nastaviće da podržava kompanije koje ulažu u proširenje proizvodnih kapaciteta, uvođenje savremenih tehnologija, osvajanje novih tržišta i otvaranje novih radnih mesta. Srbija danas ima snažan investicioni i privredni potencijal zahvaljujući politici kontinuiteta našeg predsednika Aleksandra Vučića. Nastavljamo da budemo pouzdan partner privredi, jer su nove investicije, proizvodnja i konkurentna privreda temelj daljeg ekonomskog rasta naše zemlje- stoji na društvenoj mreži ministarke.