Na blokaderskoj N1, jedan od studenata blokadera Čeda Aleksić tokom gostovanja rastavio opoziciju i istakao kako su "studenti" nezavisni a onda najavio da imaju spreman scenario za bilo koji ishod izbornih rezultata.

Naime, student blokader Čeda Aleksić na blokaderskoj televiziji N1 poručio da "studenti" ne planiraju zajednički politički nastup sa opozicijom.

- Što se tiče same opozicije, na početku naše borbe smo mi rekli da smo nezavisni i mi nećemo ni u jednom trenutku izaći zajedno na listi sa opozicijom, jer je prosto to nešto što smo obećali građanima - rekao je on.

Posebnu pažnju privukao je deo razgovora koji se odnosio na podršku Zeleno-levog fronta, Demokratske stranke i pokreta Kreni-promeni.

Na pitanje Danice Vučenić da li studenti osećaju obavezu prema organizacijama koje su ih podržale, Aleksić je odgovorio:

- Prosto, ne! Ne mogu da kažem da dugujemo, jer mi smo u ovoj borbi tek godinu i po dana. To su organizacije koje su u ovoj borbi dosta duže i koje su u ovom trenutku osetile da smo mi ti iza kojih treba da stanu. I to je bila njihova odluka naspram toga šta je najbolje za državu u ovom trenutku - rekao je student blokader.

Tokom emisije Aleksić je govorio i o odnosu prema Evropskoj uniji.

Najpre je rekao:

- U Ustavu Republike Srbije piše da su neophodne neke evropske vrednosti, ali to ne znači nužno približavanje bilo kom frontu, da li to bila Evropska unija ili nešto drugo.

Međutim, ubrzo potom izneo je i kritiku na račun vlasti zbog evropskih integracija Srbije.

- Ono što ipak mislim jeste da je to pitanje upereno vladajućoj stranci koja je na vlasti već 14 godina i koja sve to vreme obećava neki put ka Evropskoj uniji.

Kakav je zapravo stav studentskog pokreta prema evropskim integracijama, nakon Aleksićevih izjava zaključujemo da ni oni ne znaju šta žele.

Na pitanje da li računaju i na mogućnost poraza na izborima, Aleksić je rekao da imaju plan za svaki scenario.

- Kao i svaka ozbiljna organizacija, mi imamo planove za svaki scenario. Međutim, šta kažu naše analize, šta kažu istraživanja? Kažu da pobeđujemo, ali to nije bezuslovno. Za to je neophodno da svako ko ovo danas gleda izađe da glasa kada budu izbori, da svako ko je u mogućnosti učestvuje u kampanji i da svako ko je u mogućnosti bude kontrolor na dan izbora - rekao je on.

"Imamo sve scenarije"

Govoreći o periodu nakon izbora, Aleksić je naveo da postoje planovi za različite ishode. Naime blokaderska voditeljka, upitala je Aleksića:

- A koliko scenarija imate za posle izbora? Znači, koje sve scenarije imate? Ne morate sadržinu da mi govorite, nego prosto o formi Vas pitam.

Na šta je Aleksić odgovorio:

- Prosto imamo sve scenarije, šta god da se desi. Dakle, kakva god bude situacija, da li pobedimo, da li pobedimo ubedljivo, da li pobedimo usko...

Na pitanje o konkretnim rezultatima studentskog pokreta, Aleksić je kao primere naveo izbore za Lekarsku komoru Srbije i referendum u opštini Ada.

- U tom pogledu mi smo svakako promenili političku situaciju. Možete videti da se ljudi sada interesuju za različite teme. Izbori za Lekarsku komoru Srbije, referendum u opštini Ada... To je pokazatelj da su ljudi počeli da se zanimaju za svakodnevnu politiku i da nismo u istoj polaznoj tački kao ranije - rekao je on.